DIM tiene rendimiento del 44% ante equipos uruguayos por Libertadores, pero está invicto en el Atanasio, ¿a qué hora recibe a Liverpool?

El DIM tiene un rendimiento del 44,4% ante equipos uruguayos en Copa Libertadores. El cuadro rojo ha enfrentado nueve veces a elencos de ese país en el torneo continental. En ellos suma tres victorias, tres empates y tres derrotas. El martes pasado, contra Liverpool de Montevideo, consiguió el triunfo más reciente. En la capital de Uruguay, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo se impuso 1-2 con anotaciones de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios en el duelo de ida de la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de “La Gloria Eterna”.

Este martes, en el Atanasio Girardot, El Poderoso buscará ratificar su paso a la tercera ronda de clasificación a los grupos del torneo. El encuentro, programado para las 7:30 p.m., es de gran importancia para los paisas: en caso de conseguir una victoria, asegurarían cupo a torneo internacional este año. Si bien aún no llegar a los grupos de la Libertadores, sí estarían, pase lo que pase en la siguiente instancia, en la Sudamericana.

DIM tiene buen historia de local ante equipos uruguayos en Libertadores

Liverpool será el quinto elenco charrúa que el DIM reciba siendo local en Copa Libertadores. Antes enfrentó a Peñarol, Nacional, Defensor Sporting y Racing de Montevideo. De esos cuatro encuentros, el Medellín consiguió dos victorias y un par de empates. El primer triunfo fue contra Peñarol en la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de la edición de 2009. Aquella vez los rojos se impusieron 4-0 con triplete de Jakcson Martínez.

La otra victoria fue en 2023, contra Nacional de Uruguay por el Grupo B de la edición de ese año. En ese duelo los antioqueños se impusieron 2-1. Entre tanto, el elenco paisa empató sin goles contra Defensor Sporting en el Atanasio Girardot en 2009 y Racing de Montevideo en 2010 en un encuentro que se disputó en el estadio Palogrande de Manizales porque en Medellín se hacían unas obras.

Hasta el momento, el cuadro rojo está invicto en su estadio frente a equipos uruguayos y se espera que esa tendencia se mantenga contra Liverpool. El DIM, además, igualó con Peñarol en Montevideo, mientras que perdió, en suelo charrúa, con Defensor Sporting en 2009 (4-3), ante Racing de Montevideo (1-0) y Nacional (2-1) en abril del 2023.

¿Quiénes fueron los elegidos por Alejandro Restrepo?

Para el duelo de esta noche en el Atanasio Girardot, el cuerpo técnico del Medellín convocó a sus mejores jugadores. Los arqueros elegidos fueron el uruguayo Salvador Ichazo y el tolimense Éder Chaux. En la defensa están Kevin Mantilla, José Ortiz, Léyser Chaverra, Luis Escorcia, Esneyder Mena, Frank Fabra, Malcom Palacios, Marlon Balanta.