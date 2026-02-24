DIM tiene rendimiento del 44% ante equipos uruguayos por Libertadores, pero está invicto en el Atanasio, ¿a qué hora recibe a Liverpool?

El DIM tiene un rendimiento del 44,4% ante equipos uruguayos en Copa Libertadores. El cuadro rojo ha enfrentado nueve veces a elencos de ese país en el torneo continental. En ellos suma tres victorias, tres empates y tres derrotas.
El martes pasado, contra Liverpool de Montevideo, consiguió el triunfo más reciente. En la capital de Uruguay, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo se impuso 1-2 con anotaciones de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios en el duelo de ida de la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de “La Gloria Eterna”.