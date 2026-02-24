Alpina le responde al MinTrabajo y asegura cumplimiento de medidas preventivas en su planta

Tras la orden del Ministerio de Trabajo de cerrar cuatro áreas de la planta de Alpina en Sopó por la identificación de “riesgos críticos”, la compañía emitió un pronunciamiento. En contexto: MinTrabajo ordenó cierre de cuatro áreas en planta de Alpina tras identificar “riesgos críticos” Alpina indicó que desde la mañana del 23 de febrero recibió a seis funcionarios del Ministerio, quienes, dijo, “ingresaron a la planta sin restricciones y realizaron su recorrido con total colaboración de la empresa”.

La compañía aclaró que, durante la inspección, planteó sus observaciones respecto a la participación de dos veedores externos al Ministerio, por posibles conflictos de interés, pero enfatizó que estas consideraciones no afectaron el desarrollo normal de la diligencia.

Medidas preventivas adoptadas por el Ministerio de Trabajo

Tras más de 20 horas de visita, la autoridad laboral ordenó una medida preventiva cautelar en zonas específicas de la planta de Sopó. Alpina indicó que ya está implementando los correctivos técnicos solicitados como parte de su enfoque de mejora continua en seguridad industrial, y aseguró que estas medidas son focalizadas y no comprometen la operación integral de la planta. El Ministerio también dictó una medida preventiva para garantizar que no haya actos retaliativos contra las personas que manifestaron interés de dialogar con el equipo de inspección o que potencialmente quieran vincularse a alguna organización sindical. Alpina reafirmó que "el respeto por la libertad de asociación es un principio histórico de la compañía y que mantiene permanentemente canales formales de diálogo laboral y relacionamiento sindical". Además, se dispuso la conformación de una mesa tripartita entre el Ministerio, los trabajadores y la empresa, espacio en el que Alpina participará activamente como una oportunidad para fortalecer el diálogo social basado en confianza, evidencia y soluciones técnicas.

Alpina asegura que tiene entornos laborales seguros en planta de Sopó