Colombia oficializa arancel del 30% a Ecuador y restringe ingreso de productos por la frontera terrestre

El Gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el decreto que establece aranceles recíprocos del 30% sobre más de 70 productos ecuatorianos. La medida afecta bienes como azúcar, frutas, cacao en polvo, aguacate Hass, plátanos, frijol y diversos artículos industriales.
El decreto 0170 de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio, también restringe el ingreso terrestre de productos como arroz, pescado y camarones, concentrándose en los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.
Otros productos del vecino país que tendrán arancel serán grasas y aceites, tomate, cebolla, papa, coco, maracuyá, banano bocadillo, calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural, grasas y aceites de pescado, etanol, aguardientes desnaturalizados, insecticidas, fungicidas, desinfectantes y tubos.