Daniel Acosta, el líder paisa que ahora dirige la plataforma de criptomonedas más grande del mundo

Con la responsabilidad de liderar toda Latinoamérica, el paisa Daniel Acosta asumió el pasado 25 de junio un nuevo reto dentro Binance, quien pasó a dirigir la estrategia regional de la mayor casa de cambio de criptomonedas del mundo por volumen negociado y número de usuarios. El nombramiento llega tras cuatro años de trabajo en la compañía. Acosta era gerente general de Binance para Colombia y el norte de la región desde 2022 y, en ese periodo, lideró la obtención de la primera licencia regulatoria que un exchange cripto recibió en América Latina, otorgada por El Salvador en 2023. “Creo que es un orgullo poder continuar representando a la compañía en esta misión que he tenido yo desde hace varios años, que es traer educación financiera a la región”, dijo Acosta en entrevista con EL COLOMBIANO. Antes de llegar a Binance, Acosta pasó 10 años en Mastercard, donde llegó a ser líder regional para América Latina y el Caribe de los productos de cripto, blockchain y comerciales. También manejó la estrategia de pagos en los segmentos cripto, mercado grande, pyme y B2B. Es administrador de empresas con especialización en gestión de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y cursó estudios en procesos de innovación y pensamiento exponencial en Singularity University. A su vez, Acosta seguirá a cargo de Colombia, Centroamérica y el Caribe, pero ahora también dirigirá la estrategia de negocio, el cumplimiento regulatorio y la adaptación de productos a las necesidades locales en toda la región: pagos, servicios transfronterizos, pares de negociación y productos de rendimiento. Siga leyendo: Binance habilita transferencias en tiempo real con Bre-B en Colombia: así funciona

Los dos retos que Acosta le puso al criptomercado latinoamericano

Para el nuevo Head de Latam, el reto se divide en dos frentes. El primero es seguir expandiendo el negocio cripto en la región, lo que depende en buena parte de educar a los reguladores. El segundo es convertir a Binance en algo más grande que un exchange, una súper aplicación financiera. Acosta explicó que, mientras Brasil, Argentina, El Salvador y Bolivia ya tienen reglas definidas para las criptomonedas, Colombia y México siguen apenas evaluando esa posibilidad. En Colombia hubo avances con un sandbox regulatorio de la Superintendencia Financiera, que dejó aprendizajes tanto para el sector cripto como para la banca y los reguladores. “Pero el proyecto de ley que buscaba crear un marco cripto se quedó en debates el año pasado, sin lograr avanzar en medio de la agenda del gobierno anterior”, indicó a esta redacción. Acosta espera que eso cambie con el nuevo gobierno. Según él, la nueva administración ha mostrado interés en el uso de blockchain para combatir la corrupción, una señal que la industria quiere aprovechar. Binance trabaja con gremios como Colombia Fintech y Alianza IN para acercar a los reguladores a la conversación y lograr que el tema entre pronto a la agenda oficial. “Ya hay muchos ejemplos que Colombia puede seguir a nivel internacional”, dijo Acosta, quien recordó que el temor inicial de las autoridades hacia el sector cripto respondía más a desconocimiento que a un riesgo real, algo que según él ya quedó demostrado con los procesos de cumplimiento del sector.

Daniel Acosta, jefe para Latinoamérica de Binance.

El segundo pilar del plan de Acosta tiene que ver con lo que Binance llama, a nivel global, convertirse en una súper financiera. La idea es que un mismo usuario pueda comprar criptomonedas, acceder a acciones de la bolsa de Estados Unidos, tener moneda local depositada y pagar con tarjeta o código QR interoperable, todo desde una sola plataforma. Detrás de esa apuesta está el avance de la tecnología blockchain, que ya permite tokenizar activos que antes solo existían en el sistema financiero tradicional, como acciones, oro y bonos. Puede conocer: Wenia buscará nuevos mercados para expandir productos cripto en América Latina

Cómo se movió el mercado cripto durante este año

Acosta describió 2026 como un año incierto para las criptomonedas, marcado por ciclos más rápidos y volátiles que los del sector inmobiliario o el mercado accionario. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés más altas de lo esperado por los analistas, lo que llevó a algunas instituciones a preferir bonos con rendimientos seguros antes que apostarle a cripto. Aun así, según Acosta, los fundamentales del ecosistema no cambiaron. Sostiene que “las instituciones siguen ofreciendo fondos cotizados (ETF) a sus clientes y que varios gobiernos ya destinan parte de sus reservas estratégicas a criptomonedas”. Esta semana, dijo, se conoció el lanzamiento de una moneda estable o dólar digital impulsado por una alianza entre Mastercard, bancos y exchanges, una señal de que el sistema financiero tradicional también empieza a moverse hacia blockchain. Para Acosta, “esos elementos apuntan a un repunte del mercado, aunque no está claro si llegará a finales de este año o a comienzos del próximo”.

Inteligencia artificial: el nuevo aliado de la industria cripto

La inteligencia artificial ya está integrada en buena parte de la operación de Binance, según Acosta. “La plataforma tiene un asistente que ayuda a los usuarios a entender cómo hacer operaciones y a informarse sobre un activo antes de comprarlo o venderlo”. También se usa para monitoreo de seguridad y transacciones, una herramienta que, según Acosta, gobiernos y agencias de control también empezaron a aplicar. El ejecutivo destacó un fenómeno más reciente, el de agentes de inteligencia artificial que ya pueden ejecutar transacciones cripto de forma autónoma. “A diferencia de una cuenta bancaria tradicional, una billetera cripto permite entregarle a un agente acceso a un balance específico sin comprometer el resto de los fondos del usuario”, lo que según Acosta abre una intersección cada vez más activa entre ambas industrias.

La apuesta de Binance por la educación financiera en Colombia

América Latina tiene una de las tasas de inclusión financiera más bajas del mundo, con millones de personas sin acceso a crédito, productos de inversión o cuentas en dólares. Acosta ubicó ahí el papel central de la educación en la estrategia de Binance. La compañía opera Binance Academy, que describe como la academia de cripto gratuita más grande del mundo y está disponible completamente en español, con cursos desde nivel principiante hasta avanzado y herramientas de inteligencia artificial integradas. A eso se suman los Binance Talks, webinars y espacios formativos sobre trading y otros temas del sector. Binance también capacitó directamente a autoridades colombianas. Según Acosta, la empresa realizó ocho capacitaciones dirigidas a la Superintendencia Financiera, la Policía y la Fiscalía sobre prevención de lavado de activos y cumplimiento, en las que participaron más de 258 funcionarios. A eso se sumó un recorrido universitario por la región, que llevó a Binance a más de 60 universidades de América Latina, entre cinco y seis de ellas en Colombia, con un enfoque dirigido no solo a estudiantes de tecnología sino a cualquier persona interesada en el ecosistema cripto.