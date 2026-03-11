Trump ha sido “positivo” para el sector financiero en EE.UU., dice David Vélez, CEO de Nubank

El neobanco brasileño Nubank, uno de los mayores bancos digitales del mundo, está a un paso de desembarcar en el desafiante mercado financiero de Estados Unidos, donde Donald Trump ha creado un clima “positivo” para el sector, dice a la AFP su presidente ejecutivo, David Vélez.

Bajo la promesa de liberar a sus usuarios de la burocracia bancaria, esta empresa con 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia se convirtió en los últimos años en una de las más valiosas de la región.

En 2025, registró ingresos récord: facturó 16.300 millones de dólares, un 45% más que el año anterior.

Fundada por el empresario paisa Vélez y dos socios, la compañía nació en 2013 en Sao Paulo, capital financiera de Brasil, con la propuesta de suprimir por completo la atención física.

Más de una década después, seis de cada diez brasileños adultos son clientes suyos.

Nubank obtuvo en enero una aprobación condicional para operar como banco en Estados Unidos, el mayor mercado financiero del mundo, y ahora está a la espera de la licencia definitiva.

Vélez, de 44 años y cuya familia dejó Colombia por la violencia narco cuando era niño, afirma que la empresa tiene aspiraciones “globales” de largo plazo, con la inteligencia artificial como pilar.

Nubank se apoya en una imagen moderna, contó un tiempo con la cantante pop brasileña Anitta como socia y embajadora, y ahora acaba de firmar un acuerdo con el Inter Miami de Lionel Messi para dar nombre a su estadio.

