Decathlon alista nueva tienda en Medellín para este año y proyecta otras tres inauguraciones a 2030, ¿qué se sabe?

Decathlon reveló sus planes de abrir cuatro tiendas más en Medellín para un total de ocho. Ese proyecto se consolida como uno de los pilares de su estrategia de expansión. La marca francesa cumple 8 años de operaciones en la capital antioqueña, donde se concretan el 20% de sus ventas a nivel nacional impulsadas por tendencias deportivas como el running, el fitness y demás disciplinas. Actualmente, Decathlon cuenta con cuatro tiendas en Antioquia: Arkadia en Belén, El Tesoro en El Poblado, Viva Envigado y en Parque Fabricato. Todas estas sedes ofrecen una amplia variedad de artículos deportivos, servicios de asesoría especializada y zonas de prueba de productos. Entérese: ¡Aproveche! Así funciona el descuento del 5% en el impuesto predial de Medellín La idea de la marca deportiva es priorizar el crecimiento en las grandes ciudades y los centros urbanos con mayor dinamismo económico. Así lo contó Angie Lizarazo, líder regional de Decathlon para Antioquia y Eje Cafetero. “Queremos mantener una inversión sostenida en la zona con dos puntos focales, primero entendiendo que Antioquia es una de las regiones con mayor expansión en PIB regional; y segundo esa confianza que le están los inversionistas a esta región”.

Una nueva tienda en 2025 y ocho puntos de contacto a 2030

El plan de expansión de Decathlon en Medellín y su área metropolitana se proyecta al año 2030. Para 2026, la compañía espera anunciar la apertura de una nueva tienda en el segundo semestre del año; actualmente, ese proceso se encuentra en fase de negociación. Aunque no se ha definido una ubicación puntual, la apuesta seguirá concentrada en el Valle de Aburrá. “A 2030 esperamos contar con ocho tiendas o puntos de contacto en total”, señaló la directiva. Estos no solo incluirán tiendas tradicionales, sino también puntos de recogida para ventas digitales, islas comerciales —un modelo que la compañía empezó a implementar en 2025— y espacios de interacción con clientes a través de actividades deportivas. La estrategia responde a cambios en los hábitos de consumo. Según Decathlon, los clientes prefieren desplazarse menos y consumir cerca de sus “zonas de vida”, lo que impulsa la apertura de formatos más pequeños y cercanos.

Medellín aporta el 20% de las ventas de Decathlon en Colombia

Decathlon cuenta con 20 tiendas operativas en Colombia, la última la abrió el 23 de enero en Bogotá. La proyección a 2030 es ambiciosa: entre 30 y 35 puntos de venta en todo el país, dependiendo de los modelos de negocio y las negociaciones en curso. Bogotá lidera la participación en ventas, con una contribución estimada entre el 30% y el 40%, impulsada por su densidad poblacional. En segundo lugar se ubica Medellín y el Valle de Aburrá, con cerca del 20% del total nacional. La compañía también evalúa nuevas oportunidades en otras regiones, como la región Caribe. Ciudades como Cartagena y Santa Marta están en el radar, aunque por ahora la presencia más fuerte en esa región se concentra en Barranquilla.

Facturación récord y crecimiento a dos dígitos

El año pasado, e gigante deportivo superó por primera vez los 100 millones de euros en facturación en Colombia (más de 437.200 millones con tasa de cambio del 27 de enero). Además consolidó un crecimiento a dos dígitos, especialmente en Antioquia, donde la compañía destaca la estabilidad del PIB regional y la confianza del mercado. “En varias ciudades, específicamente en la zona de Antioquia, tenemos un crecimiento a dos dígitos, lo que nos da mucha confianza para seguir invirtiendo”, afirmó la líder regional.

Decathlon abrirá cuatro tiendas más en Medellín. FOTO CORTESÍA DECATHLON.

De acuerdo con lo reportado por la Superintendencia de Sociedades, las cajas registradoras de la marca deportiva facturaron $324.054 millones en 2024. Y arrojó utilidades por $13.326 millones. Su patrimonio en Colombia a corte de ese año era de $58.481 millones. En materia de empleo, cada tienda de Decathlon en Medellín genera entre 20 y 30 empleos directos, dependiendo del formato. En la tienda más grande, la cifra puede llegar a entre 50 y 60 puestos, según la temporada. En toda Colombia, la compañía supera los 800 empleos directos y espera romper la barrera de los 1.000 en los próximos dos años.

Experiencia del cliente y comunidades deportivas, el nuevo foco