¡Aproveche! Así funciona el descuento del 5% en el impuesto predial de Medellín

Las personas que pagan el impuesto predial completo podrán ahorrarse unos cuantos pesos. Se trata de un descuento como incentivo para mantener siempre la buena cultura de pago.

Así es, la propia Alcaldía de Medellín Anunció que ese incentivo está dirigido a los contribuyentes que paguen la totalidad del impuesto predial correspondiente a 2026.

El descuento será del 5 %, dirigido a los ciudadanos que se encuentren al día con sus obligaciones de años anteriores. La medida busca promover la cultura de pago oportuno y fortalecer las finanzas públicas del distrito.

El beneficio se aplica únicamente para quienes cancelen el valor total del impuesto y no registren deudas pendientes. Con este incentivo, la administración distrital espera facilitar el cumplimiento tributario y mejorar el flujo de recursos para la inversión social y urbana.