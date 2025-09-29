Petro y “leales” de su gabinete se quedaron sin visa, pero por ahora Trump no toca a Colombia, ¿lo hará?

Aquella frase tan repetida por académicos y funcionarios parece ya no tener vigencia: “Colombia es el aliado histórico de Estados Unidos en el hemisferio”. O por lo menos desde el plano de la diplomacia ya no lo es; en la práctica, la cooperación de los norteamericanos se mantiene a nivel militar y económico, a pesar de que la descertificación parcial al Gobierno Petro en su lucha contra el narcotráfico. Pero la tensión entre quienes gobiernan ambos países aumenta en vez de bajar.
Después de tres días, se están empezando a ver los efectos de que la Casa Blanca le haya quitado la visa al presidente Gustavo Petro. “Le pido a todos los soldados del Ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles (...) Desobedezcan la orden de Trump; obedezcan la orden de la humanidad”, dijo en una plazoleta en Nueva York, con megáfono en mano y escoltado por el Servicio Secreto de EE. UU.