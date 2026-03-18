¿Nacen los “megasindicatos” en Colombia? Las claves del polémico Decreto 0234

La expedición del Decreto 0234 de 2026 ha generado múltiples debates sobre el poder que le atribuye a los sindicatos en Colombia. Eso porque el documento habla de negociaciones colectivas entre sindicalistas y compañías. La pregunta es, ¿esto crea megasindicatos que podrían convertirse en una carga muy grande para las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial en el país?

De entrada hay que decir que lo novedoso de la norma es que permite que los acuerdos entre empresas y sindicatos se extiendan a toda una industria o rama económica, obligando a empleadores y trabajadores a negociar en una única mesa y bajo un solo pliego: negociaciones colectivas.

Además, establece que los convenios alcanzados en ese nivel serán vinculantes para todos, es decir, incluso para las empresas y trabajadores que no participaron directamente.

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Para Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Soluciones Pensionales ISP, este esquema sí podría derivar en una concentración de poder sindical. “Esto sí crea megasindicatos porque finalmente obliga a que los trabajadores así no quieran ser sindicalizados, de facto lo sean y tengan que pagar la cuota sindical”, afirmó.

Efectivamente, el documento establece que aquellos que se beneficien de una convención colectiva deben realizar un aporte económico. Eso, incluso, sin exigir mínimos de afiliación sindical como ocurre actualmente.

Algunos críticos aseguran que se le está entregando las empresas a las centrales obreras; sin embargo, Izquierdo sostuvo que esa premisa es exagerada y alarmista. “Decir que se le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos puede ser alarmista, porque el decreto no habla de administración, sino del poder vinculante de las negociaciones sectoriales”, explicó.