Gobierno Petro quiere que empresas postales manejen dinero como un banco, sin que nadie los vigile

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, se reactivó la polémica por el borrador de decreto del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que alertó al sector financiero porque, en la práctica, le abriría la puerta a las empresas de giros postales para operar casi como bancos.
La propuesta les daría a compañías como 4-72, Efecty o Supergiros la posibilidad de prestar servicios financieros, incluida la apertura de cuentas de ahorro, sin que la Superintendencia Financiera las vigile como sí lo hace con bancos, cooperativas y fintech reguladas.
Según el Banco de la República, aprobar este decreto aumentaría el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en el país.
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