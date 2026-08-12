Detalles sobre el proyecto de decreto que establece plazos de renta por terremoto

El Gobierno Nacional publicó para comentarios dos proyectos de decreto con medidas tributarias y aduaneras transitorias para mitigar los efectos del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
La decisión se toma después de la declaratoria de calamidad y busca responder al impacto que la emergencia puede generar en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras de los ciudadanos en las zonas afectadas.
Uno de los proyectos establece plazos especiales para la declaración y pago del impuesto sobre la renta y complementarios de personas naturales y sucesiones ilíquidas cuyos vencimientos estaban previstos para agosto.