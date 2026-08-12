Conmebol reprogramó partidos aplazados por terremoto en Colombia: estas son las nuevas fechas

La Conmebol reprogramó el martes en la noche para las semanas del 18 y el 25 de agosto las llaves de los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana que fueron suspendidos por el duro terremoto que sacudió a Colombia.

El órgano rector del fútbol en Sudamérica había postergado los juegos que debían disputarse este martes y miércoles en suelo colombiano, golpeado el lunes por un potente sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 240 muertos.

El cotejo de ida de octavos de la Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, que se debía jugar ayer martes en Ibagué, se disputará el 18 de agosto en la ciudad del centro de Colombia a las 7:30 p.m.

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La revancha tendrá lugar una semana después, el martes 25 de agosto, en Quito, a la misma hora, informó la cuenta oficial en X del principal torneo de clubes del continente.

Por su parte, el duelo de ida de los octavos de la Sudamericana entre Independiente Santa Fe y River Plate, programado inicialmente para hoy miércoles, se celebrará el 19 de agosto en Bogotá a las 7:30 p.m.

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Una semana más tarde, el miércoles 26 de agosto, en el mismo horario, tendrá lugar el desquite en Buenos Aires, informó por su parte el cuadro argentino en sus redes sociales.

El resto de llaves de octavos de final de ambos certámenes culminarán a más tardar el jueves 20 de agosto.

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Los vencedores de las series jugarán los cuartos de final las semanas del 8 y el 15 de septiembre.

El sismo golpeó principalmente el oeste de Colombia, sin afectaciones de gravedad en Ibagué o Bogotá.

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