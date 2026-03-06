Gobierno sigue buscando plata de donde sea: alista proyecto de decreto para usar $2,9 billones del Fondo de Ahorro

El Gobierno nacional está buscando recursos a como dé lugar para el remate de la actual administración, con el fin de solucionar la situación de las cuentas públicas. No solo se trata de los fondos de pensiones, sino ahora el plan, desde el Ministerio de Hacienda, es buscar liquidez con dineros del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. El Gobierno está construyendo un proyecto de decreto que plantea usar recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías mediante un desahorro, para adicionarlos al presupuesto del bienio 2025 a 2026 del SGR. El monto sería de $2,9 billones. En medio de la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas, el manejo eficiente de los recursos del subsuelo sigue siendo un tema prioritario en la agenda fiscal de Colombia. En este escenario, el FAE, uno de los pilares del Sistema General de Regalías, SGR, opera como el principal amortiguador macroeconómico de las finanzas territoriales. Le puede interesar: Gobierno y bancos acuerdan $5,2 billones en créditos para atender emergencia por inundaciones

¿Qué es el FAE?

Administrado por el Banco de la República, el FAE funciona bajo una premisa económica fundamental: el ahorro en tiempos de bonanza para garantizar la inversión en épocas de escasez. Pero, ¿Cómo opera exactamente este fondo y en qué escenarios la ley permite echar mano de estos recursos? El diseño del FAE responde a la necesidad de blindar a los departamentos y municipios del país ante los choques externos. Durante los ciclos de precios altos del petróleo, el carbón y otros minerales, una porción de las regalías generadas se dirige obligatoriamente a este fondo. El objetivo de esta inyección de liquidez es evitar que un ingreso masivo y repentino recaliente la economía regional y, a su vez, constituir una reserva. La verdadera prueba del sistema llega cuando el ciclo se invierte, momento en el que se activa el mecanismo conocido técnicamente como desahorro. El artículo 114 de la Ley 2056 de 2020 es el que regula los desahorros del FAE. En el articulado se deja claro que, si los ingresos corrientes anuales del Sistema General de Regalías (SGR) sufren una disminución del 20% o más frente al recaudo del año inmediatamente anterior, se autoriza el desahorro. El segundo evento que permite el desahorro son las caídas anuales sucesivas que, al acumularse, alcancen una contracción de al menos el 20% respecto al año previo al inicio del declive. Esta cláusula es vital para proteger la inversión pública en caso de que los precios no colapsen de golpe, pero mantengan una tendencia a la baja sostenida que asfixie progresivamente la caja de los entes territoriales. Lea más: Polémico fondo del MinIgualdad tiene programas con 0% de ejecución: hay $564 millones represados

La jugada del Gobierno

El argumento del Gobierno para asignar $2,9 billones al SGR es una caída progresiva del recaudo corriente. “Con base en la información suministrada por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Spgr) en 2025 que el recaudo corriente del SGR se presentó una disminución nominal de 10% frente a 2024 y una caída acumulada de 39,9% respecto de 2023, año previo al inicio de las reducciones sucesivas del ingreso, por lo cual habría lugar al desahorro de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) para la vigencia 2026 de dos billones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis millones ciento cincuenta y seis mil setecientos trece pesos moneda legal ($2.874.766.156.713.)”, afirma el documento. En el borrador de decreto se deja claro que uno de los objetivos del desahorro, más allá de la caída en el recaudo, es “dada la situación climática actual en parte del territorio nacional, se requiere agilizar el trámite de aprobación de este acto administrativo para la priorización y aprobación de proyectos de inversión con cargo a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para las entidades afectadas”, de acuerdo con el texto. Conozca también: MinHacienda confirmó rebaja de $500 en precio de galón de gasolina desde 1° de marzo

Recursos que no van para regiones afectadas por la emergencia climática