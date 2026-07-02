Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

¿Donación o deuda? La polémica por los 60 millones de dólares del BID que enfrenta a Espriella y Petro

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció 60 millones de dólares del BID para el empalme, pero el presidente Petro y el Pacto Histórico dicen otra cosa.

  • De la Espriella anuncia US$60 millones del BID para el empalme presidencial; Petro, Quilcué y el Pacto Histórico responden que se trata de deuda. FOTO: Colprensa.
    De la Espriella anuncia US$60 millones del BID para el empalme presidencial; Petro, Quilcué y el Pacto Histórico responden que se trata de deuda. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 50 minutos
bookmark

La transición de poder en Colombia arrancó con una pelea de cifras y de versiones, porque, en su primera alocución transmitida por YouTube, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se comprometió a entregar 60 millones de dólares “no reembolsables” para financiar el proceso de empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

La noticia, lejos de pasar inadvertida, desató un choque político entre el nuevo gobierno de extrema derecha y la oposición de izquierda, que cuestiona tanto el monto como el verdadero origen de esos recursos.

Siga leyendo: Hoy arranca el empalme: Abelardo de la Espriella llega con condiciones

El anuncio que encendió la controversia

Espriella relató que el compromiso surgió de una conversación directa con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien le habría manifestado su respaldo para “fortalecer el proceso de empalme”.

Según el mandatario electo, el proceso ha sido liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y ha involucrado a más de 400 personas trabajando durante más de seis meses para llegar preparadas ante lo que él describió como el “descalabro” que recibirá del gobierno saliente.

“El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo”, afirmó Espriella, quien calificó el ejercicio como un “empalme anticorrupción” y agradeció públicamente al organismo multilateral por el respaldo.

Lea aquí: “El Estado colombiano está por encima de las diferencias políticas”: Ministro de Hacienda Germán Ávila

Petro y la oposición responden: “no es una donación”

El anuncio no tardó en generar réplicas desde distintos frentes del Pacto Histórico, que pusieron en duda tanto la naturaleza del recurso como su necesidad.

La fórmula expresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué, fue una de las primeras voces en salir a desmentir la versión del mandatario electo. En su cuenta de X, la excandidata a la vicepresidencia advirtió que un proceso de empalme jamás había requerido ese tipo de financiación y que, en realidad, se trataría de un recurso que termina convertido en deuda pública, con condicionamientos para el país.

Quilcué llegó a preguntarse si Colombia realmente necesita endeudarse para una transición institucional que históricamente se ha hecho sin este tipo de apoyos.

El propio presidente Gustavo Petro salió a desmentir a Espriella a través de su cuenta en la misma red social. “No es cierto que hay una donación del BID para el empalme”, escribió el mandatario, quien precisó que lo que en realidad existe son 60 millones de dólares disponibles para financiar programas que su gobierno, y también administraciones anteriores, ya venían adelantando en conjunto con el banco multilateral.

Es decir, para Petro no se trata de un recurso nuevo ni exclusivo para la transición, sino de un saldo de cooperación previamente acordado.

Por su lado, el representante a la Cámara por Bogotá y miembro del Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, aseguró que el gobierno entrante, sin siquiera haberse posesionado, ya estaría gastando 200 mil millones de pesos en el proceso de empalme, recursos que a su juicio deberían destinarse a proyectos de desarrollo y no a labores de transición.

El congresista insinuó que el interés del BID en financiar esta etapa podría estar relacionado con una eventual persecución política a funcionarios progresistas del actual gobierno.

En contexto: José Manuel Restrepo califica de “berrinche antidemocrático” el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil

Restrepo defiende el recurso: “es apoyo técnico, no crédito”

Ante la ola de críticas, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, salió a aclarar la naturaleza del desembolso. Insistió en que no se trata de un crédito, sino de un recurso de cooperación técnica no reembolsable, orientado a acompañar al nuevo gobierno en sus primeras etapas de operación.

Restrepo explicó que estos recursos servirían, entre otras cosas, para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, la revisión de programas de crecimiento económico, el análisis del ajuste fiscal y procesos de reestructuración del Estado.

También mencionó que “el apoyo técnico del BID podría extenderse a un programa de atención inmediata para el sector salud, definido como prioridad del nuevo gobierno, así como a iniciativas para enfrentar los desafíos energéticos que atraviesa el país”.

Según el vicepresidente electo, este tipo de acompañamiento no es una novedad en procesos de transición y, por el contrario, resulta clave para que una nueva administración pueda arrancar su gestión con herramientas técnicas adecuadas.

Siga leyendo: Estas son las seis condiciones que pide Restrepo a Petro para formalizar el empalme

En el programa 6AM de Caracol Radio, el representante del Centro Democrático Jaime Arizabaleta y la representante electa del Pacto Histórico Ana Erazo debatieron sobre el verdadero destino de los recursos del BID.

Arizabaleta aclaró primero que no hace parte del equipo oficial de empalme y que sus posiciones en redes sociales son a título personal. Según explicó, el proceso se está desarrollando en 22 sectores del Estado, con la participación de más de mil personas que trabajan de manera ad honorem

Lo que sí tendría un costo real, dijo, “es el software especializado que permitiría identificar irregularidades y presuntos casos de corrupción en la información entregada por la administración saliente”.

El congresista insistió en que, según su conocimiento, se trata de una donación efectiva del organismo multilateral, sin carácter reembolsable, por lo que no encuentra motivo de controversia. “El BID lo va a donar, no es reembolsable, y no veo por qué tener un problema con esto cuando es una donación”, sostuvo.

Arizabaleta aprovechó además su intervención para desviar el foco de la polémica hacia las recientes declaraciones del líder de oposición Iván Cepeda sobre desobediencia civil, a las que calificó como el verdadero riesgo para la democracia.

Ana Erazo, por su parte, cuestionó de fondo la cifra anunciada y exigió mayor claridad sobre el destino real de los recursos. La representante electa recordó que el empalme entre el gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro se realizó con más de 3.000 profesionales voluntarios, sin necesidad de un presupuesto similar al que ahora se menciona.

“El BID no es una institución de caridad. Hay que revisar esto que ha dicho Abelardo De la Espriella sobre los US$60 millones para un empalme”, afirmó, al tiempo que se preguntó qué tipo de software podría justificar semejante inversión.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos