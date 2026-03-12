Gobierno propone tarifas de energía diferenciadas para estratos 1 y 2: así sería la nueva regulación

El Ministerio de Minas y Energía presentó un proyecto de resolución que propone aplicar tarifas diferenciales en el servicio de energía eléctrica para las familias más vulnerables del país. La iniciativa establece lineamientos transitorios de política pública con el objetivo de reducir las brechas tarifarias que afectan principalmente a los usuarios de los estratos 1 y 2, especialmente en territorios donde históricamente han existido mayores dificultades para la prestación del servicio. Puede leer: Creg aprueba nuevo mecanismo para contratar energía; promete tarifas más estables para los hogares La propuesta pone un énfasis particular en las zonas rurales de menor desarrollo, las áreas de difícil gestión y otros territorios con condiciones sociales y operativas que han limitado el acceso y la sostenibilidad del servicio eléctrico.

Tarifas diferenciales de energía priorizarán estratos 1 y 2 y zonas rurales

Según explicó la cartera energética, el proyecto busca aliviar el costo del servicio para los usuarios de menores ingresos que viven en regiones donde el suministro eléctrico enfrenta mayores retos técnicos, económicos y logísticos. En este sentido, la regulación propone que los comercializadores de energía puedan incorporar esta diferenciación tarifaria dentro de sus esquemas de comercialización, de manera que el beneficio llegue de forma prioritaria a los usuarios más vulnerables. Entérese: Gobierno suspende cobro de energía a damnificados por la emergencia climática El Ministerio señaló que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para avanzar en la equidad tarifaria dentro del sistema eléctrico colombiano.

Gobierno propone avanzar hacia mayor equidad en el sistema eléctrico

De acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la iniciativa responde a la necesidad de corregir desigualdades históricas en la forma en que se distribuyen los costos del servicio eléctrico. “Con este proyecto de resolución estamos avanzando en un principio fundamental: que el acceso a la energía sea más justo para quienes viven en los territorios con mayores dificultades económicas y operativas”, afirmó el ministro. Palma señaló además que, durante décadas, el sistema ha tratado de forma similar a usuarios con realidades económicas muy distintas. Vea aquí: Video: Foro sobre seguridad energética en Colombia: el reto de equilibrar competitividad y sostenibilidad “En 30 años de historia del mercado de energía, los usuarios de estrato 6 han sido tratados de igual manera que los usuarios de estratos 1. Es hora de que quien gane menos, pague de la misma manera”, agregó.

Sostenibilidad del servicio eléctrico en regiones vulnerables

El Gobierno también sostiene que la propuesta busca fortalecer la sostenibilidad del servicio en los territorios con mayores retos operativos. La regulación permitiría implementar mecanismos tarifarios que reconozcan las particularidades técnicas, sociales y económicas de estas zonas. “Nuestro objetivo es proteger a los usuarios más vulnerables y, al mismo tiempo, garantizar que el servicio de energía eléctrica se preste con continuidad y calidad. Esta progresividad tarifaria es un paso importante hacia un sistema eléctrico más justo”, explicó el ministro.

Proyecto será sometido a comentarios del sector