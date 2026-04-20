Dian devolverá menos del 4% de los impuestos recaudados en la emergencia económica: así será el proceso

La orden de la Corte Constitucional de devolver los recursos recaudados durante la emergencia económica de diciembre de 2025 tendrá un alcance limitado. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que únicamente reintegrará $57.000 millones.
Esto, a pesar de que durante cerca del mes de vigencia que tuvieron las medidas, se recaudaron alrededor de $1,69 billones. La diferencia radica en la naturaleza de los ingresos: la gran mayoría no corresponde a impuestos tradicionales, sino a beneficios tributarios ya ejecutados.
En contexto: Corte ordenó al Gobierno devolver $25.000 millones recaudados con la emergencia económica