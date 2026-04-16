Colombia es el tercer peor país en competitividad tributaria de la Ocde

Colombia volvió a quedar rezagada en el mapa tributario global. En el International Tax Competitiveness Index, elaborado por el centro de pensamiento estadounidense Tax Foundation, el país se ubicó en el puesto 36 entre 38 economías de la Ocde, con un puntaje de 51,1 sobre 100, lo que lo sitúa entre los tres sistemas fiscales menos competitivos del grupo.
El índice está basado en dos pilares fundamentales: la competitividad y la neutralidad.
Para el primero, se mide la capacidad que tiene un país para mantener tasas impositivas marginales bajas. En otras palabras, compara qué tan bien los países pueden incentivar el trabajo y la inversión mediante el cobro de porcentajes reducidos de impuestos sobre las ganancias de personas y empresas.
La neutralidad, por otro lado, se evalúa midiendo qué tanto recauda el sistema sin generar distorsiones económicas. Es decir, analiza si el sistema tributario de un país funciona como un árbitro completamente imparcial, que cobra impuestos a todos bajo reglas simples, justas y sin otorgar ventajas ocultas.
En ese orden, Estonia ocupó el primer lugar entre los países de la Ocde en el índice de Tax Foundation para 2025, una posición que mantiene desde 2012.
El país es seguido por Letonia, Nueva Zelanda, Suiza y Lituania, con puntajes que oscilan entre 100 y 81 puntos.
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