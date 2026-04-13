Arrancan los vencimientos tributarios: guía completa de fechas clave para sus obligaciones fiscales

Tenga en cuenta que desde este mes arrancan los vencimientos para varias obligaciones fiscales clave, entre ellas la presentación de la Información Exógena Tributaria (información o datos pedidos por la Dian) del año gravable 2025.
Este reporte, obligatorio para personas naturales y jurídicas que cumplan ciertas condiciones, es uno de los instrumentos más relevantes para el control fiscal, ya que permite cruzar información, detectar inconsistencias y fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando.
El calendario definido por la entidad establece fechas diferenciadas según el tipo de contribuyente y el último dígito del NIT.
Para los grandes contribuyentes, los vencimientos comenzarán el 28 de abril y se extenderán hasta el 13 de mayo de 2026. En el caso de las personas jurídicas y naturales, los plazos iniciarán el 14 de mayo y finalizarán el 12 de junio.
La Dian recomendó a los obligados verificar con precisión la fecha que les corresponde, con el fin de evitar sanciones por incumplimiento.
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Con el objetivo de facilitar el proceso, la entidad puso a disposición la Cartilla de Presentación de Información por Envío de Archivos 2026, que contiene el paso a paso para el cargue de formatos y especificaciones técnicas.
Asimismo, los contribuyentes pueden utilizar los prevalidadores de información tributaria correspondientes a la vigencia 2025, disponibles en el portal oficial.