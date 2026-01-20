La Dian investiga más de 1.000 vehículos importados por diplomáticos, ¿por qué?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha una acción de control de fiscalización masiva en 20 ciudades del país, enfocada en la importación de vehículos realizada por personal diplomático en los últimos años.
Tras cruzar información de operaciones de comercio exterior, la entidad seleccionó para revisión 1.475 vehículos, vinculados a 1.481 usuarios y 2.470 declaraciones de importación que ingresaron al país bajo beneficios diplomáticos.
Puede leer: Funcionario de la Dian se graduó de cuatro carreras en un día en la Fundación San José