La Dian investiga más de 1.000 vehículos importados por diplomáticos, ¿por qué?

La revisión involucra 1.481 usuarios y 2.470 declaraciones bajo modalidades con beneficios e IVA diferencial, con el fin de verificar cupos autorizados y detectar posibles usos indebidos.

  La Dian invitó a propietarios, usuarios o tenedores de estos vehículos a revisar su situación aduanera. En caso de encontrar errores o excesos frente a los cupos permitidos, podrán corregir voluntariamente sus declaraciones de importación. Foto: Colprensa
    La Dian invitó a propietarios, usuarios o tenedores de estos vehículos a revisar su situación aduanera. En caso de encontrar errores o excesos frente a los cupos permitidos, podrán corregir voluntariamente sus declaraciones de importación. Foto: Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 3 horas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha una acción de control de fiscalización masiva en 20 ciudades del país, enfocada en la importación de vehículos realizada por personal diplomático en los últimos años.

Tras cruzar información de operaciones de comercio exterior, la entidad seleccionó para revisión 1.475 vehículos, vinculados a 1.481 usuarios y 2.470 declaraciones de importación que ingresaron al país bajo beneficios diplomáticos.

Verificación de cupos y beneficios aduaneros

Según explicó Luis Adelmo Plaza Guamanga, director de Gestión de Fiscalización de la Dian, el objetivo de la operación es comprobar el cumplimiento de los cupos de valor establecidos en el Decreto 2148 de 1991.

Esta norma regula la importación de automóviles, equipajes y menajes por parte de embajadas, sedes oficiales, agentes diplomáticos y consulares, organismos internacionales acreditados en Colombia y funcionarios colombianos que regresan tras finalizar misiones en el exterior.

Modalidades de ingreso bajo revisión

Los vehículos objeto de fiscalización ingresaron al territorio aduanero nacional bajo las modalidades C115, C116, C215 y C216, que contemplan la importación por funcionarios diplomáticos colombianos según su tiempo de servicio en el exterior.

Estas modalidades también establecen tarifas diferenciales del impuesto sobre las ventas (IVA), lo que hace clave verificar que no se hayan superado los cupos autorizados ni aplicado beneficios de forma indebida.

Plazo para corregir inconsistencias hasta el 1 de abril

La Dian invitó a propietarios, usuarios o tenedores de estos vehículos a revisar su situación aduanera. En caso de encontrar errores o excesos frente a los cupos permitidos, podrán corregir voluntariamente sus declaraciones de importación.

Este proceso se enmarca en los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional tras la declaratoria de Emergencia Económica y Social, establecidos en el Decreto 1474 de 2025.

Beneficios por corrección voluntaria

El plazo para informar a la Dian y acogerse a esta medida vence el 1 de abril de 2026, lo que otorga a los involucrados más de dos meses para presentar correcciones y obtener el levante correspondiente.

Con esta estrategia, la entidad busca promover la transparencia, facilitar la regularización de la situación de los vehículos sin incurrir en mayores sanciones ni intereses, y fortalecer el orden fiscal del país.

