La Dian investiga más de 1.000 vehículos importados por diplomáticos, ¿por qué?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha una acción de control de fiscalización masiva en 20 ciudades del país, enfocada en la importación de vehículos realizada por personal diplomático en los últimos años. Tras cruzar información de operaciones de comercio exterior, la entidad seleccionó para revisión 1.475 vehículos, vinculados a 1.481 usuarios y 2.470 declaraciones de importación que ingresaron al país bajo beneficios diplomáticos. Puede leer: Funcionario de la Dian se graduó de cuatro carreras en un día en la Fundación San José

Verificación de cupos y beneficios aduaneros

Según explicó Luis Adelmo Plaza Guamanga, director de Gestión de Fiscalización de la Dian, el objetivo de la operación es comprobar el cumplimiento de los cupos de valor establecidos en el Decreto 2148 de 1991. Esta norma regula la importación de automóviles, equipajes y menajes por parte de embajadas, sedes oficiales, agentes diplomáticos y consulares, organismos internacionales acreditados en Colombia y funcionarios colombianos que regresan tras finalizar misiones en el exterior. Entérese: Dian defiende impuestos de la emergencia económica y responde a rebelión de gobernadores

Modalidades de ingreso bajo revisión

Los vehículos objeto de fiscalización ingresaron al territorio aduanero nacional bajo las modalidades C115, C116, C215 y C216, que contemplan la importación por funcionarios diplomáticos colombianos según su tiempo de servicio en el exterior. Estas modalidades también establecen tarifas diferenciales del impuesto sobre las ventas (IVA), lo que hace clave verificar que no se hayan superado los cupos autorizados ni aplicado beneficios de forma indebida.

Plazo para corregir inconsistencias hasta el 1 de abril

La Dian invitó a propietarios, usuarios o tenedores de estos vehículos a revisar su situación aduanera. En caso de encontrar errores o excesos frente a los cupos permitidos, podrán corregir voluntariamente sus declaraciones de importación. Le interesa: Calendario tributario 2026: estas son las fechas clave para declarar y pagar impuestos en Colombia Este proceso se enmarca en los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional tras la declaratoria de Emergencia Económica y Social, establecidos en el Decreto 1474 de 2025.

Beneficios por corrección voluntaria