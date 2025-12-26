Calendario tributario 2026: estas son las fechas clave para declarar y pagar impuestos en Colombia

El Gobierno Nacional definió oficialmente el calendario tributario para el año 2026, un documento clave que establece los plazos y fechas que deberán cumplir los contribuyentes para ponerse al día con sus obligaciones fiscales. La información fue divulgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) el 26 de diciembre de 2025. Este calendario aplica para todos los impuestos del orden nacional y tiene como base el Decreto 2229 de 2023, que fijó los vencimientos en días hábiles, un detalle que los contribuyentes deben tener muy presente para evitar sanciones.

Impuesto de renta 2026: grandes contribuyentes

Las personas naturales, jurídicas o asimiladas, los contribuyentes del Régimen Tributario Especial y quienes estén clasificados como grandes contribuyentes deberán declarar renta del año gravable 2025 y pagar el impuesto en tres cuotas, según el último dígito del NIT: - Primera cuota: entre el 10 y el 23 de febrero de 2026. - Presentación de la declaración y segunda cuota: del 13 al 24 de abril de 2026. - Tercera cuota: entre el 10 y el 24 de junio de 2026.

Impuesto de renta 2026: personas jurídicas

Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, distintas a los grandes contribuyentes, así como los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, deberán presentar la declaración del año gravable 2025 y pagar el impuesto en dos cuotas iguales: - Declaración y primera cuota: del 12 al 26 de mayo de 2026. - Segunda cuota: del 9 al 23 de julio de 2026. En estos mismos plazos deberán cumplir las entidades del sector cooperativo pertenecientes al Régimen Tributario Especial.

Impuesto de renta personas naturales 2026

Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas deberán presentar la declaración y pagar el impuesto correspondiente al año gravable 2025 entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT. Estos mismos plazos aplican para las personas naturales residentes en el exterior que estén obligadas a declarar en Colombia.

IVA 2026: responsables con ingresos altos

Los grandes contribuyentes, personas jurídicas y naturales responsables del IVA que hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a 92.000 UVT, es decir $4.581.508.000, deberán declarar y pagar el impuesto de forma bimestral. La obligación también aplica para productores y exportadores de bienes y servicios exentos, así como para prestadores del servicio telefónico. Los vencimientos para 2026 son: Enero – febrero: del 10 al 24 de marzo. Marzo – abril: del 12 al 26 de mayo. Mayo – junio: del 9 al 23 de julio. Julio – agosto: del 9 al 22 de septiembre. Septiembre – octubre: del 11 al 25 de noviembre. Noviembre – diciembre: del 13 al 26 de enero de 2027.

Impuesto Nacional al Consumo 2026

Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, del impuesto a las bolsas plásticas y del impuesto al consumo de cannabis deberán declarar y pagar de manera bimestral, con vencimientos iguales a los del IVA bimestral durante 2026 y enero de 2027.

Retención en la fuente: pagos mensuales

Los agentes de retención y autorretenedores del impuesto de renta, así como los responsables de retenciones de IVA y timbre, deberán declarar y pagar mensualmente. Los plazos van del séptimo al décimo sexto día hábil de cada mes, entre febrero de 2026 y enero de 2027, según el último dígito del NIT.

Régimen Simple de Tributación 2026

Quienes estén inscritos en el Régimen Simple de Tributación (RST) deberán presentar la Declaración Anual Consolidada del año gravable 2025 entre el 17 y el 23 de abril de 2026. Además, los inscritos en el Simple que sean responsables de IVA deberán presentar la declaración anual de este impuesto entre el 16 y el 20 de febrero de 2026. También deberán cumplir con los anticipos bimestrales del Simple, con vencimientos distribuidos entre mayo de 2026 y enero de 2027.

Impuesto al Patrimonio 2026

Los contribuyentes con un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 UVT, es decir $3.770.928.000, deberán declarar y pagar el impuesto al patrimonio en dos cuotas del 50%: - Primera cuota y declaración: del 12 al 26 de mayo de 2026. - Segunda cuota: hasta el 14 de septiembre de 2026.

UVT 2026: el nuevo valor