Calendario tributario 2026: estas son las fechas clave para declarar y pagar impuestos en Colombia

La Dian publicó el calendario tributario 2026 con fechas clave para renta, IVA, retenciones, Simple y nuevos valores de la UVT vigentes nacionales.

    Los contribuyentes pueden consultar el detalle completo de los vencimientos en el calendario tributario oficial publicado por la Dian. FOTO: Colprensa
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 9 horas
bookmark

El Gobierno Nacional definió oficialmente el calendario tributario para el año 2026, un documento clave que establece los plazos y fechas que deberán cumplir los contribuyentes para ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

La información fue divulgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) el 26 de diciembre de 2025.

Este calendario aplica para todos los impuestos del orden nacional y tiene como base el Decreto 2229 de 2023, que fijó los vencimientos en días hábiles, un detalle que los contribuyentes deben tener muy presente para evitar sanciones.

Puede leer: Gobierno incumpliría por tercer año la meta de recaudo tributario: el desfase se proyecta en $8 billones

Impuesto de renta 2026: grandes contribuyentes

Las personas naturales, jurídicas o asimiladas, los contribuyentes del Régimen Tributario Especial y quienes estén clasificados como grandes contribuyentes deberán declarar renta del año gravable 2025 y pagar el impuesto en tres cuotas, según el último dígito del NIT:

- Primera cuota: entre el 10 y el 23 de febrero de 2026.

- Presentación de la declaración y segunda cuota: del 13 al 24 de abril de 2026.

- Tercera cuota: entre el 10 y el 24 de junio de 2026.

Impuesto de renta 2026: personas jurídicas

Las personas jurídicas, sociedades y asimiladas, distintas a los grandes contribuyentes, así como los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, deberán presentar la declaración del año gravable 2025 y pagar el impuesto en dos cuotas iguales:

- Declaración y primera cuota: del 12 al 26 de mayo de 2026.

- Segunda cuota: del 9 al 23 de julio de 2026.

En estos mismos plazos deberán cumplir las entidades del sector cooperativo pertenecientes al Régimen Tributario Especial.

Entérese: Colombianos pagaron $23,6 billones por declaraciones de renta a la Dian

Impuesto de renta personas naturales 2026

Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas deberán presentar la declaración y pagar el impuesto correspondiente al año gravable 2025 entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT.

Estos mismos plazos aplican para las personas naturales residentes en el exterior que estén obligadas a declarar en Colombia.

IVA 2026: responsables con ingresos altos

Los grandes contribuyentes, personas jurídicas y naturales responsables del IVA que hayan tenido ingresos brutos iguales o superiores a 92.000 UVT, es decir $4.581.508.000, deberán declarar y pagar el impuesto de forma bimestral.

La obligación también aplica para productores y exportadores de bienes y servicios exentos, así como para prestadores del servicio telefónico.

Los vencimientos para 2026 son:

Enero – febrero: del 10 al 24 de marzo.

Marzo – abril: del 12 al 26 de mayo.

Mayo – junio: del 9 al 23 de julio.

Julio – agosto: del 9 al 22 de septiembre.

Septiembre – octubre: del 11 al 25 de noviembre.

Noviembre – diciembre: del 13 al 26 de enero de 2027.

Le puede interesar: Termina el plazo para declarar renta: así puede reclamar su devolución si le quedó saldo a favor ante la Dian

Impuesto Nacional al Consumo 2026

Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, del impuesto a las bolsas plásticas y del impuesto al consumo de cannabis deberán declarar y pagar de manera bimestral, con vencimientos iguales a los del IVA bimestral durante 2026 y enero de 2027.

Retención en la fuente: pagos mensuales

Los agentes de retención y autorretenedores del impuesto de renta, así como los responsables de retenciones de IVA y timbre, deberán declarar y pagar mensualmente.

Los plazos van del séptimo al décimo sexto día hábil de cada mes, entre febrero de 2026 y enero de 2027, según el último dígito del NIT.

Entérese: Nueva reforma tributaria: gobierno plantea ajustes en IVA, renta e impuestos a licores y tabaco

Régimen Simple de Tributación 2026

Quienes estén inscritos en el Régimen Simple de Tributación (RST) deberán presentar la Declaración Anual Consolidada del año gravable 2025 entre el 17 y el 23 de abril de 2026.

Además, los inscritos en el Simple que sean responsables de IVA deberán presentar la declaración anual de este impuesto entre el 16 y el 20 de febrero de 2026.

También deberán cumplir con los anticipos bimestrales del Simple, con vencimientos distribuidos entre mayo de 2026 y enero de 2027.

Impuesto al Patrimonio 2026

Los contribuyentes con un patrimonio líquido igual o superior a 72.000 UVT, es decir $3.770.928.000, deberán declarar y pagar el impuesto al patrimonio en dos cuotas del 50%:

- Primera cuota y declaración: del 12 al 26 de mayo de 2026.

- Segunda cuota: hasta el 14 de septiembre de 2026.

Lea aquí: Estos son los asalariados que tendrían que pagar más en la declaración de renta con la nueva reforma tributaria

UVT 2026: el nuevo valor

La Dian estableció, mediante la Resolución 000238 del 15 de diciembre de 2025, que la Unidad de Valor Tributario (UVT) para 2026 será de $52.374, cifra clave para calcular topes, sanciones y obligaciones tributarias durante el año.

