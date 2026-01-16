Dian defiende impuestos de la emergencia económica y responde a rebelión de gobernadores: “El camino no es el desacato”

En medio de una creciente confrontación entre el Gobierno Nacional y las regiones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) salió a precisar el alcance del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica. Desde Bogotá, la entidad reiteró que las medidas tributarias buscan recaudar los recursos necesarios para enfrentar los impactos de la emergencia, especialmente para sanear las finanzas del sistema de salud y cumplir compromisos de deuda externa. Según el Ejecutivo, el objetivo es conseguir cerca de 16 billones de pesos. La Dian subrayó que “el decreto cuenta con estudios técnicos que respaldan su expedición y que las disposiciones no generan cargas desproporcionadas”, no vulneran principios constitucionales ni afectan de manera indebida las finanzas públicas territoriales. Entérese más: ¡Rebelión en las regiones! Gobernadores se le plantan a emergencia económica de Petro y anuncian tres medidas Carlos Betancourt, director de la Dian, aseguró en entrevista con 6AM W que el camino no es el desacato ni la “rebelión” que, según dijo, han asumido algunos gobernadores al advertir que no aplicarán la emergencia económica por el impacto de los impuestos a licores y cigarrillos en las finanzas regionales.

Impuesto al patrimonio: tarifas progresivas hasta 5%

Uno de los puntos centrales del decreto es el aumento de la base gravable del impuesto al patrimonio. La medida aplica tarifas marginales progresivas de hasta el 5%, a partir de $2.100 millones libres de deudas, excluyendo los primeros $628 millones correspondientes a la vivienda familiar. Desde el Gobierno se insiste en que “esta estructura busca mayor equidad tributaria”, concentrando el esfuerzo fiscal en los patrimonios más altos. Además lea: Colombia tendría la tasa a la riqueza más alta del mundo, luego de que Petro elevara impuesto al patrimonio al 5%

Renta a bancos: 15 puntos porcentuales más

El decreto también contempla un incremento de 15 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto de renta para las entidades financieras. La Dian explicó que esta decisión busca “equiparar la carga tributaria, ya que actualmente los bancos tributan a tasas efectivas inferiores a las de sectores estratégicos” como la agricultura o la industria manufacturera.

IVA a importaciones de bajo valor: cambia el “de minimis”

Otra medida sensible es la reducción del umbral de exclusión del IVA para importaciones de bajo valor en tráfico postal, que pasa de US$200 a US$50. Con este ajuste, el Gobierno busca nivelar la cancha entre productores nacionales, que venden con IVA, y productos importados que antes ingresaban al país sin este impuesto.

Licores: IVA sube del 5% al 19% y refuerzan impuesto al consumo

El decreto eleva la tarifa del IVA del 5% al 19% para bebidas de alto contenido alcohólico como aguardiente, ron, whisky, vodka y brandy, igualándola a la que ya paga la cerveza. Además, se fortalece el impuesto al consumo para estas bebidas, mientras que la cerveza mantiene su carga tributaria actual. Según la Dian, “el efecto indicativo sería un aumento de precios cercano al 8,7% durante la vigencia del decreto”. El Gobierno recordó que en 2024 estos licores tenían precios 21,2% por debajo del promedio mundial, y que, según el Ministerio de Salud, solo aumentos cercanos al 30% generan reducciones significativas en el consumo. Siga leyendo: Nuevos impuestos de Petro golpean a Antioquia: la FLA perdería $40.000 millones

Cigarrillos y tabaco: más impuesto al consumo

También se refuerza el impuesto al consumo de tabaco y sus sustitutos. La Dian señaló que, pese a los efectos nocivos en la salud, en 2022 los precios de los cigarrillos en Colombia estaban 31% por debajo del promedio internacional, según datos de la OMS.

Apuestas en línea: IVA y facturación electrónica

Las casas de apuestas por internet continuarán pagando IVA y deberán expedir facturación electrónica, como cualquier otro negocio. Con esto, el Gobierno busca igualar las condiciones entre apuestas digitales y físicas, estas últimas ya gravadas con IVA. Por otra parte, el decreto incluye un régimen transitorio de alivio real para personas y empresas con deudas ante la Dian. Esto contempla reducciones en sanciones e intereses moratorios, así como un impuesto de normalización con una tarifa más baja del 19% para quienes tengan activos omitidos o pasivos inexistentes.

Gobernadores en rebelión, “el camino no es el desacato” responde al Dian

El pronunciamiento de la Dian se da en medio de una abierta confrontación política. 20 de los 32 gobernadores se declararon en resistencia frente al decreto, al considerar que golpea las finanzas departamentales y vulnera la autonomía territorial consagrada en la Constitución de 1991. Incluso Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño y aliado del presidente Gustavo Petro, se sumó a las críticas. Ante la pregunta en Caracol Radio: “¿el camino es el desacato y la rebelión?”—, el director de la Dian fue tajante: “por supuesto que no”. El funcionario explicó que actualmente los licores pagan un IVA del 5%, recurso que está cedido a las entidades territoriales y cuya destinación se mantiene. Sin embargo, con el decreto de emergencia, la tarifa sube al 19% y los 14 puntos porcentuales adicionales irán al Presupuesto General de la Nación para financiar las causas que dieron origen a la emergencia económica. En el caso del impuesto al consumo, detalló que se aplica una lógica similar. El Decreto 1474 de 2025 establece una norma especial para que la Federación Nacional de Departamentos ajuste los formularios, recaude ese tributo y gire los recursos adicionales al Presupuesto General de la Nación. “Todo lo que se recaude de más está destinado exclusivamente a atender la emergencia”, precisó. Le puede interesar: Estos serían los nuevos precios del whisky, ron y aguardiente tras IVA del 19% declarado por emergencia económica

