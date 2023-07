Los futuros de acciones de EE.UU. subieron después de sólidas ganancias en Wall Street, con un comienzo positivo de la temporada de ganancias que también impulsó la confianza. Delta Airlines Inc. subió más de 4% en las operaciones previas a la comercialización después de impulsar las expectativas de ganancias. Southwest Airlines, Co. American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. también subieron. PepsiCo Inc. ganó después de aumentar las previsiones de ventas y ganancias.

Precios del petróleo

El barril del petróleo Brent, referencia para Colombia, en horas de la mañana disminuyó a US$80,10, mientras que el WTI lo hace a US$75,58.

El barril del crudo referencial Brent operaba el jueves por encima de los US$80, tras datos de inflación en Estados Unidos que dieron a entender que las tasas de interés en la mayor economía del mundo están cerca de su nivel máximo.