Dólar abrió este viernes en $3.473 y registró su precio más bajo desde 2021 en Colombia

El dólar en Colombia continúa profundizando su tendencia bajista y ya alcanzó niveles que no se observaban desde enero de 2021, un comportamiento que está generando efectos positivos para consumidores e importadores, pero también preocupaciones para exportadores y empresas que reciben ingresos en moneda extranjera.
La caída de la divisa ha sorprendido a parte del mercado, especialmente a quienes anticipaban una fuerte depreciación del peso colombiano por factores políticos. Sin embargo, el comportamiento reciente muestra un escenario distinto, impulsado por variables locales e internacionales que han fortalecido la moneda colombiana.
La cotización del dólar arrancó la sesión en $3.473, reflejando una disminución de $40,54 frente a la TRM de $3.513,54. Durante las primeras horas de negociación, la divisa ha marcado precios entre $3.466 y $3.473.
De acuerdo con el asesor económico Andrés Moreno, este se trata del nivel más bajo del año, incluso se trata de un precio que no se veía desde 2021.
El experto sostuvo que la tendencia descendente del dólar se ha mantenido durante aproximadamente un año y medio y responde a varios factores.