Dólar cierra con una caída de $118 tras elecciones y podría bajar a $3.550 esta semana

Al cierre del mercado cambiario, la divisa estadounidense se ubicó en $3.559,97, es decir, $118,18 por debajo de la TRM del día, que fue de $3.678,15. El volumen transado alcanzó US$1.553 millones a través de 1.858 negociaciones. En la jornada, el dólar tocó un piso de $3.550 y un techo de $3.603,2. Rodrigo Lama, cofundador y Chief Business Officer de Globa 666, prevé que el dólar mantenga una tendencia bajista durante la semana del 1 de junio, impulsado por la reacción positiva de los mercados a los resultados de la primera vuelta presidencial. Según el análisis, la moneda estadounidense podría buscar niveles entre $3.550 y $3.600 en la apertura de la semana, reflejando una apreciación del peso colombiano frente a los valores observados al cierre de la semana anterior. Lama explicó que este comportamiento responde principalmente a la lectura favorable que los inversionistas han hecho del liderazgo de Abelardo de la Espriella en las elecciones del 31 de mayo. El candidato es percibido por los mercados como una figura favorable para la inversión y la actividad empresarial, lo que ha fortalecido el apetito por los activos colombianos.

La proyección implica una caída de entre $66 y $116 frente al cierre del pasado 29 de mayo, cuando la divisa se ubicó alrededor de los $3.666. No obstante, el experto advirtió que el optimismo inicial podría verse acompañado por episodios de alta volatilidad a medida que avance la campaña hacia la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio. En ese sentido, señaló que factores como la publicación de nuevas encuestas, los apoyos políticos que reciban los candidatos y sus declaraciones públicas podrían generar movimientos importantes en el mercado cambiario durante las próximas semanas. Aunque el escenario base apunta a una apreciación del peso en el corto plazo, la consolidación de esa tendencia dependerá de cómo evolucione la incertidumbre electoral y de las señales que perciban los inversionistas sobre el rumbo económico que podría adoptar el próximo gobierno.

¿Qué espera el mercado si gana Abelardo de la Espriella?

Lama considera a Abelardo de la Espriella como un candidato promercado y favorable a la inversión, además de ser un crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro. Bajo este escenario, los analistas prevén una apreciación importante del peso colombiano frente al dólar. En el corto plazo, la divisa estadounidense podría ubicarse entre $3.550 y $3.600. A mediano plazo, incluso podría descender hasta un rango entre $3.400 y $3.500, niveles que no se observan desde 2020.

El informe señala que los inversionistas interpretarían su llegada a la Presidencia como una señal de continuidad institucional, mayor apertura a la inversión extranjera directa y una relación constructiva con Estados Unidos. Otro de los sectores que podría verse beneficiado sería el energético. El mercado anticipa una política favorable para la industria de hidrocarburos, considerada estratégica para la economía nacional debido a su peso en la balanza comercial y en la generación de ingresos externos. Le puede gustar: ¿Dólar con el rostro de Donald Trump? Funcionarios de la Casa Blanca impulsan propuesta que rompería tradición de 150 años Adicionalmente, una victoria de De la Espriella podría generar un entorno más favorable para que el Banco de la República avance en un ciclo de reducción de tasas de interés, impulsado por una mayor estabilidad cambiaria y mejores expectativas de mercado.

¿Qué ocurriría con el dólar si triunfa Iván Cepeda?