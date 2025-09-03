Dólar bajó de la barrera de los $4.000, un precio que no se veía desde julio

El dólar alcanzó en Colombia bajo de la barrera de los $4.000 y registró un precio que no se veía desde el 7 de julio de 2025, cuando la moneda cotizó en $3.974.
El dólar inició la jornada en Colombia con una cotización de $3.987,33, lo que significó una disminución de $29,61 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $4.016,94.
En las primeras horas, la divisa marcó un valor mínimo de $3.984 y un máximo de $3.996, con un total de 38 transacciones que sumaron US$11 millones.
Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia en Davivienda Corredores, apuntó a que esta cotización por debajo de los $4.000 se asemeja al comportamiento de la moneda que hubo el año pasado.
“Recientemente la tasa de cambio se ha empezado a ubicar mucho más cerca de los 4.000 pesos y ha tenido ciertos movimientos a la baja que se han dado a pesar de la caída, por ejemplo, en los precios del petróleo. Esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con la perspectiva del dólar a nivel internacional, cada vez crecen más las expectativas de un debilitamiento del dólar”, expresó el analista.
“Estas cotizaciones por debajo de los $4.000