Fuerte subida del dólar en Colombia de $76, tras anuncio del Banco de la República para comprar reservas

El precio del dólar comenzó la semana, este lunes 3 de agosto, con una fuerte subida en Colombia, impulsada tanto por factores locales como internacionales.
La divisa se negocia en $3.220,59, lo que representa un incremento de $76,45 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.144,14.
Durante la sesión ha registrado un precio mínimo de $3.200 y un máximo de $3.234,33. Hasta el momento se han realizado 687 operaciones por un monto cercano a US$341 millones.
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