Fuerte subida del dólar en Colombia de $76, tras anuncio del Banco de la República para comprar reservas

El precio del dólar comenzó la semana, este lunes 3 de agosto, con una fuerte subida en Colombia, impulsada tanto por factores locales como internacionales. La divisa se negocia en $3.220,59, lo que representa un incremento de $76,45 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para la jornada en $3.144,14. Durante la sesión ha registrado un precio mínimo de $3.200 y un máximo de $3.234,33. Hasta el momento se han realizado 687 operaciones por un monto cercano a US$341 millones. Puede leer: Precio del dólar volvió a subir y frenó dos semanas de caídas en Colombia

¿Por qué sube el precio del dólar en Colombia?

Uno de los principales factores detrás del repunte del dólar fue el anuncio del Banco de la República, que pondrá en marcha un programa para acumular hasta US$4.000 millones en reservas internacionales. La medida elevó la demanda por la divisa en el mercado local y presionó su cotización al alza. En el escenario internacional, el dólar se mantiene estable después de haber perdido más del 1,5% la semana pasada. El índice dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, se ubicaba alrededor de 99,70, afectado por una mayor demanda de yenes y por la caída de los precios del petróleo. El crudo retrocedió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de un ataque contra Irán y confirmara que ambos países retomarán conversaciones este lunes.

El dólar en Colombia arrancó al alza y llegó hasta los $3.210.

¿Cómo está la confianza inversora en Colombia?

De acuerdo con un informe de JP Tactical, otro elemento que ha fortalecido la percepción sobre Colombia es el mensaje del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien aseguró que el próximo Gobierno buscará reconstruir la relación con Estados Unidos y mejorar la confianza de los inversionistas. Según el informe, la agenda bilateral estará enfocada en atraer inversiones, fortalecer el comercio, impulsar proyectos de energía y seguridad, además de convertir a Colombia en un aliado estratégico para reducir la dependencia de Estados Unidos de mercados como China y México. Restrepo también habría planteado la necesidad de mayor cooperación en inteligencia, seguridad y reducción de aranceles. Para los analistas, el dólar podría mantener una tendencia de recuperación durante las próximas semanas, aunque por ahora no se espera un regreso a niveles cercanos a $3.500. Conozca más: Caída del dólar ya le quitó $700.000 por carga al caficultor en el último año, según gerente de Federacafé La atención de los mercados estará puesta esta semana en el informe de empleo de Estados Unidos, que se publicará el viernes. Las cifras serán clave para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés. Analistas de OCBC consideran que, si el mercado laboral estadounidense sigue mostrando fortaleza o la inflación deja de desacelerarse, aumentará la presión para que la Fed mantenga una política monetaria restrictiva por más tiempo. Añaden que, antes de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), se conocerán dos informes de inflación y dos de empleo, por lo que estos datos serán determinantes para las decisiones del banco central estadounidense. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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