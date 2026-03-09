x

Dólar en Colombia arranca la semana al alza por guerra en Medio Oriente y fuerte subida del petróleo

El dólar abrió al alza en Colombia impulsado por el petróleo sobre US$100 y la tensión en Oriente Medio, que sacude mercados globales.

  • Dólar abrió jornada al alza ante aumento en el petróleo y conflicto en Medio Oriente. FOTO: Colprensa.
    Dólar abrió jornada al alza ante aumento en el petróleo y conflicto en Medio Oriente. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
bookmark

El dólar comenzó la jornada con presiones alcistas en Colombia, impulsado por el salto de los precios del petróleo y la creciente incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

La divisa abrió por encima de $3.780, lo que representó un aumento de $15,55 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para hoy en $3.795,55.

Durante los primeros minutos de negociación, el mercado registró un precio mínimo de $3.774,60 y un máximo de $3.780, con cinco transacciones por un valor cercano a US$1,2 millones.

Puede leer: Dólar en Colombia ya está en $3.800 y podría alcanzar los $4.000 por la incertidumbre y tensión geopolítica

El movimiento se da en medio de un contexto internacional marcado por el nerviosismo en los mercados financieros. Las acciones, los bonos y los metales preciosos cayeron el lunes mientras los inversionistas liquidaban posiciones rentables y reducían su exposición al riesgo, preocupados por el impacto que el encarecimiento del petróleo podría tener sobre la inflación mundial y el crecimiento económico.

En paralelo, el dólar también reacciona a factores locales, particularmente al ambiente político y electoral que atraviesa el país y a las expectativas sobre el perfil económico del próximo presidente.

Según Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, para La República, la inflación local también influye en el comportamiento de la moneda.

La inflación subyacente nacional pasó en enero de 5,94% a 6,08%, donde alimentos y educación fueron los mayores jalonadores. Además, las elecciones se desarrollaron con normalidad, pero el mercado espera la elección de un candidato pro mercado”, explicó.

Conozca más: Golpe al bolsillo: yuca, plátano y tomate de árbol, alimentos que más subieron de precio en el último año

Petróleo por encima de US$100 impulsa volatilidad global

El principal detonante de la volatilidad cambiaria es el mercado petrolero. Los precios del crudo se dispararon por el temor a una interrupción prolongada del suministro energético debido a la expansión de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Los futuros del Brent subieron US$13,02, equivalentes a 14%, hasta US$105,71 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ganó US$12,16 o 13%, hasta US$103,06.

En una sesión extremadamente volátil, el Brent llegó a tocar un máximo de US$119,5 por barril, su mayor aumento absoluto en un solo día, mientras que el WTI alcanzó US$119,48. La semana pasada el Brent ya acumulaba un alza de 28% y el WTI de 36%.

El salto de los precios se explica por varios factores. Algunos de los principales productores han recortado el suministro y el temor a interrupciones en el transporte marítimo ha aumentado. El estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, se encuentra prácticamente cerrado.

Además, la producción petrolera de Irak en sus principales campos del sur cayó 70%, mientras que el almacenamiento de crudo alcanzó su capacidad máxima. Kuwait Petroleum Corporation también empezó a recortar el bombeo y declaró fuerza mayor en los envíos, aunque sin precisar la magnitud del ajuste.

La tensión política también influyó en los mercados tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre, Alí Jamenei, como líder supremo de Irán, señal que para los analistas confirma el predominio de la línea dura en Teherán.

InfogrÃ¡fico
Dólar en Colombia arranca la semana al alza por guerra en Medio Oriente y fuerte subida del petróleo

Además: ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

Petróleo alto: riesgo global pero alivio parcial para Colombia

El aumento del crudo genera una paradoja para economías exportadoras como Colombia. Por un lado, la aversión al riesgo presiona el tipo de cambio; por otro, los precios altos del petróleo implican mayores ingresos para el país.

Según David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, para La República, la tasa de cambio seguirá enfrentando presiones. “La tasa de cambio debería mostrar presión al alza en medio de una volatilidad externa importante y un fenómeno de aversión al riesgo. Sin embargo, el petróleo elevado también significa más ingresos para Colombia”, explicó.

Cubides agregó que el factor político interno también podría influir en los próximos movimientos del dólar, dependiendo de cómo evolucione el panorama electoral.

“Tenemos esa disyuntiva, más aversión al riesgo y presión sobre la tasa de cambio, pero también petróleo alto que favorece los ingresos del país. El panorama político local también será clave para los mercados”, concluyó.

Entérese: Dólar toca los $3.800 por conflicto en Medio Oriente: ¿podría llegar a $4.000?

