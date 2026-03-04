Dólar toca los $3.800 por conflicto en Medio Oriente: ¿podría llegar a $4.000?

Debido al conflicto en Medio Oriente, el dólar ha tenido una tendencia alcista en los últimos días. De hecho, al cierre de este martes 3 de marzo, asomaba los $3.800 pesos, pero al inicio de este 4 de marzo ya estaba sobre dicho valor, cifras que no se veían desde diciembre de 2025.
Y es que, en promedio, este martes, la divisa americana subió $28 pesos. Teniendo como referencia la más reciente semana, este se ha apreciado en $99 y en el último mes son $168.
Le puede interesar: Dólar cerró al alza con la cotización más alta del año, tras tensión en el estrecho de Ormuz