Dólar toca los $3.800 por conflicto en Medio Oriente: ¿podría llegar a $4.000?

La divisa subió $28 este martes y acumula un alza de $168 en el último mes. Analistas advierten que, aunque la tendencia es alcista, no ven probable que supere los $4.000 en el corto plazo.

  • El comportamiento del dólar podría sumar hasta un punto porcentual adicional a la inflación, según analistas del mercado. FOTO: Depositphotos
Johan García Blandón
hace 3 horas
Debido al conflicto en Medio Oriente, el dólar ha tenido una tendencia alcista en los últimos días. De hecho, al cierre de este martes 3 de marzo, asomaba los $3.800 pesos, pero al inicio de este 4 de marzo ya estaba sobre dicho valor, cifras que no se veían desde diciembre de 2025.

Y es que, en promedio, este martes, la divisa americana subió $28 pesos. Teniendo como referencia la más reciente semana, este se ha apreciado en $99 y en el último mes son $168.

Le puede interesar: Dólar cerró al alza con la cotización más alta del año, tras tensión en el estrecho de Ormuz

¿Dólar alcanzará los $4.000 en las próximas semanas?

Si bien hay una tendencia al alza, teniendo en cuenta los números del mismo periodo de 2025, la divisa está en promedio $337 por debajo. De hecho, para aquellas personas que están pensando en comprar dólares, expertos señalan que lo primero que se debe tener en cuenta es que los pronósticos apuntan a que difícilmente esta llegue sobre los $4.000.

Para Alexander Ríos, experto financiero y fundador de Inverxia, quien señaló a La República que, “Proyecciones indican que el dólar cierre por el orden de 2026 entre $3.700 y 3.800, con debilidad moderada del peso, pero si persisten riesgos al alza por las tensiones geopolíticas”.

Además, aseguró que históricamente, en años electorales (como 2022), el dólar subió entre 10% y 15%, pre-voto pero se corrigió casi 8% y esto podría pasar si los resultados van con las expectativas. Es prematuro pensar en ventas dado que la divisa puede servir como instrumento de cobertura en periodo electoral”

A su vez, el llamado efecto rebote del dólar —y la posibilidad de que su reciente encarecimiento no se mantenga en el tiempo— también fue respaldado por Mauricio Acevedo, gerente de mesas de distribución de Corficolombiana.

El directivo señaló que, aunque la divisa se encuentra en niveles históricamente bajos frente a lo visto hace un año, el movimiento actual podría ser transitorio. Por eso, sugiere a los inversionistas hacer compras graduales y no apresurarse, mientras se observa cómo evoluciona el mercado cambiario y su impacto en la economía colombiana.

Lea más: Peso colombiano arranca 2026 como la moneda emergente más fuerte mientras el dólar cae a mínimos de 2021

¿Es recomendado comprar dólares en este momento?

Acevedo explicó que si bien puede resultar atractivo adquirir dólares en este momento, existe el riesgo de que, tras completar el ciclo, la tasa vuelva a descender y se estabilice en niveles inferiores, lo que implicaría haber comprado caro.

Alza del dólar: Impacto en tiquetes, compras y vacaciones

Teniendo en cuenta lo anterior, la recomendación es entrar de manera escalonada. En la práctica, esta volatilidad impacta decisiones cotidianas, como la compra de tiquetes al exterior para Semana Santa o las compras en plataformas internacionales bajo la modalidad de minimis, como Temu, Shein o AliExpress.

Desde el frente inflacionario, Ríos advirtió que, con una inflación que ya se ubica en 5,35% y proyecciones que la sitúan entre 6,2% y 6,4% anual, la volatilidad del dólar podría sumar entre 0,5 y 1 punto porcentual adicional al costo de la canasta básica. Esto se traduciría en mayores precios para la gasolina, el transporte y productos importados como los electrónicos.

Sobre la duración de este comportamiento, los analistas coinciden en que no hay un horizonte claro. Factores externos como el conflicto en Medio Oriente y las tensiones comerciales siguen presionando la divisa.

Conozca también: Dólar barato amarga el San Valentín: por cada $100 que cae, floricultores colombianos pierden $250.000 millones al año

A nivel local, también pesan elementos como las elecciones legislativas del 8 de marzo y la expectativa por la presentación del Plan Financiero de 2026.

A esto se suma el efecto de los precios internacionales del petróleo. Según Ómar Suárez, gerente de renta variable de Casa de Bolsa, un aumento sostenido en el crudo puede generar presiones inflacionarias adicionales, lo que llevaría a la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) a frenar los recortes de tasas o incluso a considerar nuevas alzas si el panorama se complica.

