La encuesta Pulso Social también mide la percepción ciudadana sobre aplicarse o no la vacuna anticovid-19. Así, en las 23 ciudades principales del país el 75,3 % de las personas asegura que está interesado en hacerlo, mientras que el 24,7 % dice que no. Al dividir las posturas por sexo, en los hombres el sí representa el 75,4 %, mientras que en las mujeres 75,2 %; quienes dicen que no, por su parte, son el 24,6 % y 24,8 %, respectivamente. Según el Dane, al desagregar por edades esos datos la intención de vacunarse entre los que tienen 10 a 24 años es del 71,7 %; para el rango de 25 a 54 años asciende a 73,3 % y para aquellos de 55 años o más escala hasta 80,1 %. Respecto al Valle de Aburrá el 77,5 % de las personas lo haría y el restante 22,5 %, no. Se trata de la segunda área con mayor disposición, tras Tunja.