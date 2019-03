Fútbol, un negocio que también juega en la bolsa

Y aunque el camino en la bolsa del Tottenham llegó hasta 2012, supuso que otros equipos se animaran a hacer parte de un negocio que si bien no era tradicional para esa parte de la industria deportiva, ayudó a que los clubes contaran con otra fuente de ingresos (ver Claves).

Cuatro de los ocho equipos que están próximos a disputar los cuartos de final de la Liga de Campeones hacen parte del mercado de valores (Juventus, Porto, Ajax y el Manchester United) “y no es gratuito que justo esos equipos estén ahí. Son clubes con una organización tan grande que podrían concebirse como verdaderas empresas deportivas”, añadió Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas.

González se refiere a que cotizar en bolsa no es para cualquier club de fútbol. “En Colombia, por ejemplo, aún está muy lejana esa idea. No hay infraestructura y tampoco público para lograrlo. Los equipos siguen teniendo fuentes de ingreso muy tradicionales, y hacer el proceso para inscribir a una sociedad anónima en bolsa es un costo que los equipos parecieran no estar dispuestos a correr. Es un paso difícil de dar” .