Ecopetrol contrató $23,8 billones en 2025, un 4% más que en 2024; el 96% fue con proveedores nacionales

Ecopetrol suscribió contratos de bienes y servicios por $23,8 billones durante 2025, lo que representó un crecimiento de 4,8% frente a 2024. La compañía atribuyó este resultado a su estrategia de fortalecimiento de la cadena de abastecimiento y al respaldo de sus proyectos operativos en distintas regiones del país. Del total contratado, $22,8 billones —equivalentes a 96%— correspondieron a proveedores nacionales, lo que reafirma el peso de la industria local dentro de la estructura operativa de la petrolera. La cifra también refleja una mayor integración del tejido empresarial colombiano en la ejecución de contratos estratégicos.

"Cada año nuestro modelo de abastecimiento evoluciona con la contratación de bienes y servicios que priorizan el desarrollo integral de los proveedores, para incentivar e impulsar las economías locales y regionales", afirmó Jaime Andrés García Cuello, vicepresidente Administrativo y Servicios de la compañía.

$5,7 billones se quedaron en las regiones

La contratación con empresarios locales en las zonas donde opera la empresa alcanzó $5,7 billones en 2025, superior a los $5,5 billones registrados el año anterior. La Regional Central —que incluye Santander, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Cesar— concentró $1,59 billones, equivalentes a 28% del total local. Le siguieron la Regional Andina Oriente, con operaciones en Puerto Gaitán (Meta), Huila y Putumayo, con $1,17 billones (20%); y la Regional Orinoquia, principalmente en el Meta, con $1,01 billones (18%). En el Piedemonte (Casanare y Arauca) se contrataron $600.000 millones (10%); la Región Caribe sumó $520.000 millones (9%); y Bogotá alcanzó $870.000 millones, equivalente a 15% del total local.

Casi 8.000 contratos vigentes al cierre del año

Entre los principales rubros contratados se encuentran mantenimiento y reparación de equipos, servicios integrados, apoyo a la gestión, transporte de carga terrestre y transporte de personal, entre otros. Al cierre de 2025, Ecopetrol reportó 7.975 contratos vigentes —incluidos procesos de años anteriores— por un valor acumulado de $139,9 billones, con 3.521 proveedores activos.