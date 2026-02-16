Ecopetrol contrató $23,8 billones en 2025, un 4% más que en 2024; el 96% fue con proveedores nacionales

Ecopetrol suscribió contratos de bienes y servicios por $23,8 billones durante 2025, lo que representó un crecimiento de 4,8% frente a 2024.
La compañía atribuyó este resultado a su estrategia de fortalecimiento de la cadena de abastecimiento y al respaldo de sus proyectos operativos en distintas regiones del país.
Del total contratado, $22,8 billones —equivalentes a 96%— correspondieron a proveedores nacionales, lo que reafirma el peso de la industria local dentro de la estructura operativa de la petrolera.
La cifra también refleja una mayor integración del tejido empresarial colombiano en la ejecución de contratos estratégicos.