Salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol divide a sindicatos y accionistas, ¿por qué?

La salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol, autorizada por la junta directiva para atender sus procesos legales, generó controversia y posturas encontradas dentro de la misma compañía.
Mientras algunos sectores consideran que la decisión no resuelve los riesgos existentes y que lo adecuado sería su retiro permanente, otros sostienen que permite reducir la presión mediática y proteger la imagen de la empresa.
En contexto: Junta de Ecopetrol le otorga licencia a Ricardo Roa hasta después de elecciones, en medio de sus escándalos