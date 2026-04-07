Salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol divide a sindicatos y accionistas, ¿por qué?

La salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol, autorizada por la junta directiva para atender sus procesos legales, generó controversia y posturas encontradas dentro de la misma compañía. Mientras algunos sectores consideran que la decisión no resuelve los riesgos existentes y que lo adecuado sería su retiro permanente, otros sostienen que permite reducir la presión mediática y proteger la imagen de la empresa. En contexto: Junta de Ecopetrol le otorga licencia a Ricardo Roa hasta después de elecciones, en medio de sus escándalos

USO respalda la medida y destaca impacto reputacional

Desde la Unión Sindical Obrera (USO), su presidente Martín Ravelo expresó respaldo a la decisión adoptada por la junta directiva, señalando que contribuye a preservar la estabilidad de la petrolera. “El planteamiento institucional de la USO era que el doctor Ricardo Roa se apartara del cargo como presidente. Hoy debemos decirle al país que respetamos y respaldamos la decisión que de manera independiente tomó la junta directiva”, afirmó Ravelo a Blu. Puede leer: Petro dice que junta de Ecopetrol “se asustó” con la oposición y entregó a Roa “en bandeja” El dirigente explicó que la principal preocupación de los trabajadores estaba relacionada con el impacto reputacional de las investigaciones sobre la compañía. En ese sentido, consideró que su salida temporal ayuda a disminuir la presión mediática. “Con esta medida se disipa el riesgo reputacional. Ecopetrol debe concentrarse en su función de producir riqueza para el país a través de dividendos, regalías e impuestos”, agregó.

Accionistas minoritarios de Ecopetrol cuestionan la decisión

Por el contrario, la Asociación de Accionistas Minoritarios ‘Amigos de Ecopetrol’ manifestó su desacuerdo con el retiro temporal de Roa. Su vocero, Luis Carlos Orejanera, aseguró que la medida fue recibida de forma negativa. Le puede interesar: “¡Fuera, renuncie!”: Asamblea de Ecopetrol cerró con abucheos contra Roa, dividendos de $121 y fractura sindical Según explicó, esta salida no constituye una solución de fondo, ya que Roa mantiene su posición como presidente de la compañía. “No vemos este camino como una solución”, indicó a La FM. Orejanera afirmó que, incluso, esta situación empeora el panorama. “Estamos peor”, señaló, al considerar que la continuidad del directivo implica un respaldo que se extendería después de las elecciones presidenciales. Además, advirtió que los tiempos definidos coinciden con el calendario electoral, lo que, en su opinión, convierte la decisión en un asunto político y agrava las preocupaciones de gobernanza. También señaló que para los inversionistas ya se evidencian efectos negativos, como una pérdida de la acción de alrededor del 50%, con una recuperación parcial atribuida a factores externos. El vocero de los accionistas minoritarios advirtió que el riesgo reputacional se sigue incrementando y que la separación temporal de Roa no resuelve el problema. Consideró que, incluso, para reparar el daño “tendría que haber un cambio tanto de gobierno como de junta directiva”.

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