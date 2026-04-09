Accionista pide a Ecopetrol aclarar si Ricardo Roa también se aparta de ISA

Aunque la salida temporal de Ricardo Roa de la Presidencia de Ecopetrol llevó algo de calma entre accionistas minoritarios y la Unión Sindical Obrera (USO), que habían advertido sobre los efectos de su continuidad, la decisión abrió nuevos interrogantes en otros frentes.
En particular, persisten dudas sobre si su ausencia también cobija los roles que ejerce en las juntas directivas de ISA y Hocol.
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