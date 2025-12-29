x

Ecopetrol aumentará la oferta de gas natural para asegurar el abastecimiento en 2026

La compañía anunció una nueva oferta de gas natural, con volúmenes entre 39 y 68 GBTUD, provenientes del Piedemonte Llanero, que serán comercializados bajo contratos regulados por el mercado.

  La compañía adelantará desde la segunda semana de enero los procesos de comercialización para ofrecer estos volúmenes al mercado. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    La compañía adelantará desde la segunda semana de enero los procesos de comercialización para ofrecer estos volúmenes al mercado. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 14 horas
Ecopetrol informó que contará con una oferta de gas natural entre 39 y 68 GBTUD para el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2026. Estos volúmenes provendrán de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur y Pauto Sur, ubicados en el Piedemonte Llanero, una de las principales zonas productoras del país.

Como parte de su estrategia para contribuir al abastecimiento de gas natural en Colombia, la compañía adelantará desde la segunda semana de enero los procesos de comercialización para ofrecer estos volúmenes al mercado.

Puede leer: Colombia asegura gas natural para 2027: TGI cierra acuerdo clave para la regasificadora de La Guajira

Volúmenes de gas y modalidades de contratación

De acuerdo con Ecopetrol, los volúmenes de gas natural se distribuirán bajo dos modalidades contractuales: en firme y con interrupciones.

Para febrero de 2026, la oferta total será de 53 GBTUD, de los cuales 28 GBTUD corresponderán a contratos en firme y 25 GBTUD a contratos con interrupciones.

En marzo, el volumen alcanzará su nivel más alto, con un total de 68 GBTUD, distribuidos en 45 GBTUD en firme y 23 GBTUD con interrupciones. Para abril, la empresa pondrá a disposición del mercado 54 GBTUD, de los cuales 40 GBTUD serán en firme y 14 GBTUD con interrupciones.

Entérese: Más de 5.600 hogares de Medellín por fin tienen acceso al gas natural, ¿qué sectores se beneficiaron?

Finalmente, en mayo de 2026, la oferta será de 39 GBTUD, con 30 GBTUD en contratos en firme y 9 GBTUD bajo la modalidad con interrupciones.

Gas del Piedemonte Llanero y regulación vigente

Las cantidades de gas anunciadas provienen de los campos de producción Cupiagua, Pauto Sur y Cupiagua Sur, todos localizados en el Piedemonte Llanero.

La comercialización de estos volúmenes se realizará conforme a la regulación establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Publicación de condiciones y acceso a la información

Ecopetrol señaló que la información detallada y las condiciones de los procesos de comercialización de gas natural serán publicadas en su portal web durante la segunda semana de enero.

Este material estará disponible para conocimiento de todos los agentes interesados a través del sitio oficial de la compañía, o a través de este enlace.

Le interesa: Ecopetrol realiza la comercialización de gas más grande en su historia: cierra con éxito la venta del gas de Sirius

Con este anuncio, el mercado energético colombiano podrá contar con una mayor disponibilidad de gas proveniente de fuentes nacionales, lo que, según la empresa, permitirá ofrecer precios competitivos y contribuir a la seguridad del abastecimiento energético del país.

