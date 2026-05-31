Ecuador levanta aranceles este lunes y “provoca” al Gobierno Petro

La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de anunciar el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos junto al candidato presidencial Abelardo de la Espriella terminó generando una controversia diplomática que llevó al Gobierno colombiano a emitir un duro comunicado.
Aunque Noboa presentó la medida como resultado de una conversación virtual con De la Espriella, la Cancillería colombiana sostuvo que la eliminación de los gravámenes no obedeció a ninguna gestión política o electoral, sino al cumplimiento de una orden previa emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).
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Para varios analistas, el episodio fue más un gesto político que una verdadera negociación comercial. Incluso, algunos expertos interpretan la actuación del mandatario ecuatoriano como una provocación dirigida al Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de las diferencias ideológicas que ambos líderes han sostenido durante los últimos meses.