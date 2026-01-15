x

EE. UU. realizó su primera venta de petróleo venezolano, ¿por cuánto fue?

Un funcionario del Gobierno estadounidense de Donald Trump expresó que “se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas”.

  • EE. UU. realizó su primera venta de petróleo venezolano, ¿por cuánto fue?
Europa Press
hace 3 horas
El gobierno estadounidense del presidente Donald Trump compilado este miércoles 14 de enero su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros),menos de dos semanas después del ataque militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Un funcionario del Gobierno de Estados Unidos confirmó a Europa Press que se trata de “la primera venta”estadounidense de crudo venezolano, mientras que ha agregado que “se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas”.

Lea también: Vídeo | Estados Unidos incautó en el Caribe el sexto buque petrolero

Por su parte, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Taylor Rogers, defendió que el presidente del país, Donald Trump, “negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”.

“El equipo de Trump está facilitando conversaciones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”, aseguró.

Enterese: Trump acelera la recuperación del petróleo en Venezuela, ¿para cuándo la democracia?

Por último, Rogers manifestó que Trump está “protegiendo”al Hemisferio Occidental“de ser explotado por narcoterroristas, narcotraficantes y adversarios extranjeros”.

Si bien la Administración Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación, el portal especializado en noticias económicas Semafor ha informado, citando a un alto funcionario del Gobierno, que la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.

Este mismo lunes, el magnate republicano indicó que 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar“trabajando muy bien con Venezuela”,dirigida ahora por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien ha mantenido este jueves una“muy positiva” llamada tras la que ha asegurado que están alcanzando“avances significativos”para la “estabilización” del país.

Sigue leyendo: EE.UU. UU. Habría ajustado su presencia militar en el Caribe para reubicar sus buques cerca de Cuba.

