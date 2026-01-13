Colombia tendría la tasa a la riqueza más alta del mundo, luego de que Petro elevara impuesto al patrimonio al 5%

El gobierno del presidente, Gustavo Petro, decidió jugar fuerte en materia tributaria. Con el aumento del impuesto al patrimonio del 1,5% al 5%, Colombia pasó a tener, al menos en el papel, el gravamen a la riqueza más alto del mundo.
El objetivo es conseguir recursos frescos para sanear unas finanzas públicas tensionadas y sostener el gasto social en un contexto de creciente déficit fiscal y campaña electoral.
El propio Petro ha sido explícito en su mensaje. En un discurso de diciembre, pidió a los más ricos “no ser tacaños” y defendió que lo “sano económicamente” es subir impuestos, pero no a las mayorías, sino “a los más ricos entre los ricos”.
En ese sentido, sobre los cambios en el impuesto al patrimonio, con los que se pretende empezar a cobrarlo desde $2.000 millones, Germán Ávila, ministro de Hacienda, precisó que van dirigidos a 0,8% de los contribuyentes, quienes serían los que pagarían las nuevas tarifas.