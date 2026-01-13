Colombia tendría la tasa a la riqueza más alta del mundo, luego de que Petro elevara impuesto al patrimonio al 5%

El gobierno del presidente, Gustavo Petro, decidió jugar fuerte en materia tributaria. Con el aumento del impuesto al patrimonio del 1,5% al 5%, Colombia pasó a tener, al menos en el papel, el gravamen a la riqueza más alto del mundo. El objetivo es conseguir recursos frescos para sanear unas finanzas públicas tensionadas y sostener el gasto social en un contexto de creciente déficit fiscal y campaña electoral. El propio Petro ha sido explícito en su mensaje. En un discurso de diciembre, pidió a los más ricos “no ser tacaños” y defendió que lo “sano económicamente” es subir impuestos, pero no a las mayorías, sino “a los más ricos entre los ricos”. Puede conocer: “Es un precedente riesgoso para la democracia”: las fuertes reacciones a la emergencia económica de Petro En ese sentido, sobre los cambios en el impuesto al patrimonio, con los que se pretende empezar a cobrarlo desde $2.000 millones, Germán Ávila, ministro de Hacienda, precisó que van dirigidos a 0,8% de los contribuyentes, quienes serían los que pagarían las nuevas tarifas.

Emergencia económica y subida de impuestos por decreto

La medida se concretó justo antes de Navidad, cuando el presidente y su gabinete declararon una “emergencia económica”. Días después, el Ejecutivo aumentó los impuestos por decreto, más que triplicando la tasa máxima del impuesto al patrimonio. El tributo aplica a personas con patrimonios netos desde $2.000 millones, mientras que la tarifa del 5% recae sobre fortunas superiores a unos $100.000 millones. Con este diseño, Colombia supera a países como Noruega, Suiza y España, pese a ser una de las economías más desiguales del planeta, según Bloomberg en línea. A partir de ese umbral, el impuesto se aplicaría de manera escalonada. Para los patrimonios entre $2.000 y $3.600 millones, la tarifa sería de 0,5%; entre $3.600 y $6.000 millones, de 1%; entre $6.000 y $12.000 millones, de 2%; y entre $12.000 y $100.000 millones, de 3%. En el caso de los patrimonios superiores a $100.000 millones, la tarifa ascendería a 5%. El ministro de Hacienda indicó que el Gobierno tiene identificados los contribuyentes en los rangos más altos de patrimonio y estimó que cerca los contribuyentes a quienes se les aplica el tributo se ubican entre los $12.000 y $100.000 millones, una cifra inferior a la registrada en administraciones anteriores, lo que atribuyó a una redistribución de los tramos del impuesto.

Cómo se compara Colombia con otros países

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, la tasa del 5% es similar a una propuesta que ha circulado en California, pero con diferencias clave. En Estados Unidos se discute para patrimonios superiores a US$1.000 millones, mientras que en Colombia la base es mucho más baja e incluye activos inmobiliarios. Según el Ministerio de Hacienda, unas 105.332 personas enfrentarían el gravamen de alguna forma, aunque solo 66 contribuyentes pagarían la tasa marginal máxima.

Si el impuesto revisado logra aplicarse plenamente, el Gobierno estima que podría recaudar cerca de $4 billones adicionales en 2026, más del doble de lo previsto el año pasado. El cálculo se apoya, en parte, en el buen desempeño de los mercados, ya que la bolsa colombiana subió 88% en dólares en 2025, impulsando el valor de empresas y patrimonios. El aumento tributario fue aprobado por el gabinete como respuesta al deterioro fiscal. El Congreso rechazó inicialmente el cambio cuando hundió la reforma tributaria, pero Petro desafió la oposición al declarar emergencia económica y promulgó este impuesto por decreto.

Déficit, deuda y advertencias de las calificadoras

El contexto fiscal no es menor. En diciembre, la calificadora Fitch volvió a rebajar la calificación de la deuda colombiana a grado especulativo. La agencia prevé un déficit del 6,5% del PIB este año y niveles de deuda cercanos al 63% del PIB en 2027. Este panorama explica la urgencia del Gobierno por aumentar ingresos, aunque también alimenta el debate sobre los riesgos de la estrategia. Conozca aquí: Emergencia económica reactivaría el impuesto a los cigarrillos y podría disparar el contrabando

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha respaldado el impuesto a la riqueza en Colombia. En un informe de 2024, señaló que puede ayudar a reducir la desigualdad, aunque advirtió que “se puede hacer más”. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y arquitecto de la primera reforma tributaria de Petro en 2023, también lo defendió. A su juicio, las grandes fortunas deben pagar este impuesto porque las ganancias de capital suelen estar infravaloradas, y el gravamen sirve como complemento para una tributación más justa.

Críticas, temores y el fantasma de la evasión

No todos comparten el entusiasmo. Lucas Solano, vicepresidente de planificación patrimonial de Credicorp Capital en Colombia, citada en Bloomberg en línea, calificó la situación como “absurda” y recordó que aún existe la posibilidad de que la Corte Constitucional revise y anule el decreto. La incertidumbre, dice, tiene a muchos clientes “muy preocupados”. Además, expertos advierten que el impuesto podría ser relativamente fácil de evadir. Mauricio Marín Elizalde, de Bastet Family and Corporate Consulting, explica a ese medio económico especializado que si el patrimonio se mantiene a través de estructuras corporativas, la empresa, y no la persona, es la inversionista, lo que deja por fuera el impuesto. La reforma, además, solo afecta a personas naturales y a quienes residan fiscalmente en Colombia. Lea aquí: Conozca las fechas clave del calendario tributario 2026 que pueden ahorrarle multas y dolores de cabeza “El problema es que los ricos pueden irse”, resume Marín Elizalde. Muchos ultrarricos colombianos no residen fiscalmente en el país. Figuras como Jaime Gilinski y David Vélez, con residencia en Panamá y Uruguay, respectivamente, concentran fortunas cercanas a US$44.000 millones, según el Bloomberg Billionaires Index. Si pagaran el 5% anual, duplicarían las proyecciones oficiales de recaudo. Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, advierte que cambiar de residencia fiscal es relativamente fácil y que un impuesto más alto puede terminar reduciendo la recaudación, como ya ocurrió entre Argentina y Uruguay.