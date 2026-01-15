¡Rebelión en las regiones! Gobernadores se le plantan a emergencia económica de Petro y anuncian tres medidas

En una movida sin precedentes recientes, 17 de los 32 gobernadores del país se “pararon en la raya” frente al decreto de emergencia económica firmado por el presidente Gustavo Petro. La consigna es clara: la autonomía de las regiones no se negocia y la billetera de los departamentos se defiende con dientes y uñas. Podría interesarle: Gobernación de Antioquia desconocerá decreto de emergencia económica de Petro por considerarlo inconstitucional La tensión alcanzó su punto máximo durante la cumbre de gobernadores en Bogotá. Lo que el Gobierno Nacional presenta como una herramienta urgente para conseguir recursos destinados a la salud y al pago de deudas, los mandatarios regionales lo perciben como un golpe directo a su independencia financiera. La indignación es tal que incluso figuras tradicionalmente cercanas al proyecto de Petro, como el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, se unieron al bloque de mandatarios que exigen respeto por los recursos de sus territorios., según conoció EL COLOMBIANO.

¿Cuáles son las estrategias de los gobernadores para frenar emergencia económica?

Para frenar lo que consideran un abuso de poder, los gobernadores diseñaron una hoja de ruta que combina la presión judicial con la resistencia administrativa. El primer frente de esta batalla será una “tutelatón” masiva. Cada mandatario interpondrá una acción de tutela argumentando que el decreto vulnera el derecho fundamental a la salud de sus habitantes. El segundo camino, quizás el más polémico, es el de la no aplicabilidad. Bajo el liderazgo técnico de Antioquia, varios departamentos evalúan aplicar la “excepción de inconstitucionalidad” para ignorar el decreto, especialmente en lo que respecta al impuesto al consumo, como el de los licores y cigarrillos. Encuentre: ¡Atentos! Petro anuncia que iniciará rebaja del precio de la gasolina Finalmente, el tercer pilar de esta estrategia consiste en una delegación de gobernadores de Valle, Tolima, Antioquia y Nariño para pedirle a la Corte Constitucional ser escuchados formalmente para explicar por qué estas medidas “asfixian” financieramente a las regiones.

Antioquia lidera resistencia a decreto de emergencia económica

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido el vocero más contundente de esta rebelión. Rendón sostiene que la “urgencia” del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario.

Según su análisis, la aplicación inmediata de este decreto generaría una afectación desproporcionada a las finanzas departamentales que puede evitarse mientras la Corte Constitucional realiza su control automático. Para Antioquia, este decreto es una amenaza inminente a la autonomía fiscal y un sacrificio innecesario para los ciudadanos que no supera los juicios de necesidad. Lea más: Consejo Gremial pide a la Corte Constitucional suspender decreto de Emergencia económica en Colombia Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, subrayó que se está construyendo un documento jurídico para que los gobernadores no apliquen el decreto en cada una de sus regiones, de acuerdo con sus particularidades., y hasta tanto no haya concepto de la Corte. Entre tanto, la gobernadora del Meta, afirmó que existe “una desarticulación catastrófica” entre el Gobierno y las regiones. Según ella, el decreto es “violatorio” del orden constitucional.

El futuro de la emergencia económica queda en manos de la Corte Constitucional