Emergencia Económica: ¿se extenderá 90 días más o la Corte Constitucional la tumbará?

Empieza una semana definitiva para el futuro del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro. Y es que habría una puja en la Sala Plena de la Corte Constitucional para apartar del debate al magistrado Jorge Ibáñez del debate de suspensión de la emergencia económica.
En juego están la legalidad de los impuestos ya vigentes como el aumento de 5% a 19% en el IVA a los licores y la posibilidad de decretar nuevos tributos para recoger los $4 billones que le faltan al Ejecutivo para completar su plan de financiamiento, que asciende a $16 billones.
La controversia escaló tras la decisión del presidente de la Corte (el magistrado Jorge Enrique Ibáñez) de pedir de manera formal congelar los efectos del decreto planteando y que quede en pausa mientras la Corte estudia su validez.
Y, llegado el momento, ocurrió otro remezón. Ibáñez fue recusado por el presidente Petro por supuestamente haber hablado del decreto de emergencia económica con medios de comunicación. Para el Ejecutivo, la actitud de ese magistrado reflejó una supuesta confrontación anticipada, pero para los analistas, la recusación fue una maniobra política calculada del Gobierno.
El Tiempo, uno de los medios con los que el magistrado Ibáñez “conceptuó” sobre los decretos de emergencia económica, conoció que lo más probable es que el impedimento prospere. Sin el voto de Ibáñez, indicaron, las fuerzas para votar la suspensión de la emergencia estarían muy divididas, o incluso, con tendencia a favor del Gobierno.
El medio señala que en este bloque han votado los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero, Héctor Carvajal y la magistrada Natalia Ángel. Pero la sorpresa sería el magistrado Juan Carlos Cortés, quien estudia las medidas específicas (los impuestos) del decreto y quien ya solicitó la medida cautelar para las medidas que son objeto de su estudio, es decir, el IVA a las bebidas alcohólicas y a las apuestas en línea.
Por esta razón, podría no votar por la suspensión del decreto “madre” que congelaría la totalidad de los impuestos decretados bajo el estado de excepción. La Sala Plena tendrá entonces que decidir si acoge los argumentos del magistrado Camargo.