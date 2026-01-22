Emergencia económica sacude al sector eléctrico: Gobierno crea dos nuevos impuestos para las generadoras

El sector de generación de energía eléctrica también quedó cobijado por la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional. El pasado 21 de enero, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 0044 de 2026, con el que busca trasladar recursos desde las empresas generadoras que aún mantienen niveles de rentabilidad hacia aquellas que enfrentan un grave deterioro financiero,en medio de la crisis que sacude al sistema.
La norma crea dos nuevas figuras: una contribución parafiscal y una contraprestación en energía,con las que el Ejecutivo pretende redistribuir parte de los costos derivados del actual desequilibrio del sector.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía , el objetivo central es garantizar la continuidad del servicio y evitar la quiebra de compañías en riesgo, entre ellas Air-e, que actualmente permanece bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.
"Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de gobiernos anteriores y de decisiones que han asfixiado la política fiscal para la prestación del servicio. Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunas y responsables", afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.