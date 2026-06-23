¿Adiós al Sisbén? Así funcionará el Registro Universal de Ingresos, cambio con el que Gobierno busca modernizar subsidios

Desde el próximo 1° de julio comenzará la implementación gradual del Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta con la que el Gobierno Nacional busca cambiar la manera en que identifica a los potenciales beneficiarios de subsidios y programas sociales.
El nuevo sistema, que empezará con un piloto en Bogotá para luego expandirse por el país, reemplazará progresivamente al Sisbén durante un periodo de transición de dos años, aunque las autoridades aclararon que este cambio no implica la eliminación inmediata de ayudas estatales ni modificaciones automáticas para quienes actualmente reciben beneficios.
La puesta en marcha del RUI fue uno de los temas abordados durante un debate de control político en la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público y en el Concejo de Bogotá, donde funcionarios explicaron los alcances de la nueva metodología y los ajustes que traerá para la focalización de los programas sociales.
Según explicó la secretaria de Planeación de Bogotá, Úrsula Ablanque Mejía, “el Registro Universal de Ingresos integrará información proveniente de 47 entidades públicas, entre ellas la Dian, la Registraduría Nacional y el Ministerio de Educación”.
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