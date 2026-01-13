Estos son los grupos del Sisbén que recibirán subsidios este 2026, ¿cómo consultarlo?

Este 2026 los subsidios sociales seguirán asignándose con base en la clasificación del Sisbén, el sistema que ordena a los hogares según su nivel de pobreza y vulnerabilidad. Bajo este esquema, los grupos A y B concentrarán la mayor parte de los apoyos estatales, mientras que algunos beneficios específicos también llegarán a subgrupos del nivel C.
La estrategia busca asegurar que los recursos públicos se dirijan primero a las familias con mayores necesidades. Según el Ejecutivo, el Sisbén IV permite “garantizar una focalización más precisa del gasto social”, reduciendo filtraciones y mejorando la eficiencia en la asignación de ayudas.