Estos son los grupos del Sisbén que recibirán subsidios este 2026, ¿cómo consultarlo?

Este 2026 los subsidios sociales seguirán asignándose con base en la clasificación del Sisbén, el sistema que ordena a los hogares según su nivel de pobreza y vulnerabilidad. Bajo este esquema, los grupos A y B concentrarán la mayor parte de los apoyos estatales, mientras que algunos beneficios específicos también llegarán a subgrupos del nivel C. Lea también: Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia La estrategia busca asegurar que los recursos públicos se dirijan primero a las familias con mayores necesidades. Según el Ejecutivo, el Sisbén IV permite “garantizar una focalización más precisa del gasto social”, reduciendo filtraciones y mejorando la eficiencia en la asignación de ayudas.

Principales subsidios para grupos A y B del Sisbén

Entre los programas con mayor impacto se encuentran Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. El primero contempla transferencias monetarias periódicas para hogares en pobreza extrema y moderada, mientras que el segundo busca compensar el efecto del impuesto a las ventas sobre los ingresos de las familias más pobres. Ambos subsidios estarán dirigidos principalmente a los hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén. Estos apoyos representan una fuente clave de ingresos para millones de hogares y hacen parte de la red de protección social del Estado, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad económica. Además de las transferencias monetarias, los hogares de los grupos más bajos del Sisbén tendrán prioridad en el acceso a servicios de salud y educación. Esto incluye la afiliación al régimen subsidiado de salud y beneficios en programas educativos dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Le puede gustar: Así quedó el auxilio de transporte, el cual sí existe en todo el país pese a lo mencionado por Petro El enfoque integral busca no solo aliviar carencias inmediatas, sino también fortalecer el acceso a derechos básicos y mejorar las condiciones de largo plazo de estas poblaciones.

Qué pasa con los grupos C y D

El grupo C, conformado por hogares en riesgo de caer en pobreza, podrá acceder de manera parcial a algunos programas sociales, aunque con menor prioridad frente a los grupos A y B. En contraste, el grupo D, catalogado como población no pobre, queda generalmente excluido de los subsidios económicos directos.

Por medio de la clasificación del Sisbén, los colombianos pueden acceder a diversos subsidios y ayudas sociales del Estado. FOTO EDWIN BUSTAMANTE.

No obstante, estos hogares pueden beneficiarse de programas de carácter universal, como la educación pública o las campañas de vacunación, que no dependen de la clasificación del Sisbén.

¿Para quienes son los subsidios de vivienda?

Para 2026, la política de vivienda del Gobierno concentrará los subsidios exclusivamente en los hogares registrados en los grupos A, B y el subgrupo C8 del Sisbén. Estas familias podrán recibir apoyos económicos que, sumados a los beneficios otorgados por las cajas de compensación familiar, pueden llegar hasta $87 millones, destinados a facilitar la adquisición de una vivienda de interés social (VIS). El ajuste del salario mínimo en 2026 modificó de forma sustancial los precios de la vivienda de interés social. Un inmueble VIS con tope de 150 salarios mínimos, que antes se ubicaba cerca de los $213 millones, pasó a costar alrededor de $262 millones. Con el nuevo salario mínimo fijado, los apoyos económicos también aumentaron. El subsidio para vivienda nueva urbana puede llegar hasta $52.527.150 para quienes califican a 30 SMMLV y a $35.018.100 para los de 20 SMMLV. En el caso de vivienda usada urbana, el aporte alcanza los $38.519.910, mientras que para vivienda rural nueva o construcción en terreno propio, tanto urbano como rural, el tope se elevó a $122.563.350. Adicionalmente, el subsidio para mejoramiento en zona rural se mantiene en $38.519.910 y el apoyo para arrendamiento corresponde al 60% del SMMLV, equivalente a $1.050.543 mensuales, ampliando así la capacidad de compra de los hogares vulnerables.

Consulta de la clasificación del Sisbén en 2026: paso a paso