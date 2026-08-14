Altas cortes destacan fortaleza institucional ante tensiones con el Gobierno Petro

Desde Cartagena, en el congreso anual de la Andi, los presidentes de las altas cortes colombianas hicieron un balance de cuatro años de tensiones con el Ejecutivo, que encabezó Gustavo Petro, y defendieron la fortaleza de la institucionalidad.
En ese contexto, Andrea Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, aseguró que la institucionalidad colombiana demostró ser lo suficientemente sólida y estable para garantizar el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, incluso frente a los desafíos y las tensiones políticas de los últimos cuatro años.