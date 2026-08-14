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Más socorristas antioqueños llegaron a Pereira a buscar desaparecidos por el terremoto

Además de los bomberos de Medellín, en la capital de Risaralda ya hacen presencia dos grupos Usar del nivel departamental y otro grupo especializado de los bomberos de Sabaneta.

  • Antioquia dispone de tres grupos especializados en búsqueda de personas, de los cuales dos están desplegados en Pereira. FOTOS: Cortesía
    Antioquia dispone de tres grupos especializados en búsqueda de personas, de los cuales dos están desplegados en Pereira. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los socorristas más capacitados de Antioquia continúan llegando a Pereira para sumarse a los esfuerzos de salvar vidas en esa ciudad.

Además del Cuerpo de Bomberos de Medellín, dos grupos Usar liderados por el Dagran y un grupo especializado de los bomberos de Sabaneta ya están en Risaralda desplegando al máximo sus capacidades.

La categorización Usar proviene de la sigla en inglés Urban Search and Rescue y alude a equipos capacitados para localizar, extraer y atender a personas atrapadas bajo escombros luego de terremotos o explosiones.

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El departamento de Antioquia cuenta con un total de tres grupos Usar, que han sido localizados estratégicamente en diferentes ciudades desde el pasado 10 de agosto, cuando ocurrió el terremoto que sacudió al país.

Dado que Antioquia fue, comparativamente, uno de los departamentos menos afectados por el terremoto –el saldo de víctimas solo arrojó una persona fallecida– las autoridades pusieron a disposición del país sus capacidades.

Inicialmente, de los tres grupos Usar, dos fueron enviados a Chocó y otro a Pereira, pero a medida que han cambiado las circunstancias se ha redistribuido esa fuerza. Ahora son dos grupos los que están desplegados en Risaralda y uno el que permanece en el municipio de Quibdó.

El primer grupo que lleva más tiempo en Pereira es el Usar 26, integrado por 35 socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, dos miembros de la Cruz Roja y tres perros especializados en búsqueda de personas. Este fue desplegado allí desde el pasado martes 11 de agosto, un día después del terremoto.

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Durante la tarde de este jueves 13 de agosto, el Grupo Usar 27 –conformado por 25 miembros de la Defensa Civil y otro canino especializado– fue reubicado y partió de Quibdó hacia el Eje Cafetero.

Orlando Jiménez, funcionario de la Defensa Civil Seccional Antioquia y coordinador del Grupo Usar 27, explicó cómo está el panorama.

“En el mismo instante en el que sucedió el sismo nos asignaron de inmediato para el departamento de Chocó, en el municipio de Quibdó, en el que realizamos búsqueda y rescate de personas. Después de terminar exitosamente esas labores en Quibdó, nos dirigimos hacia la ciudad de Pereira, en la que nos encontramos listos”, agregó.

Además de estos dos grupos especializados, otro grupo de los bomberos de Sabaneta, que también estaba en Chocó, salió rumbo a Risaralda.

Cabe recordar que en Pereira está también desde la medianoche del pasado 12 de agosto un grupo de socorristas especializados del Cuerpo de Bomberos de Medellín, que inicialmente había sido desplegado en Quibdó y que, tras un día allí, fue redirigido a Pereira.

Los bomberos de Medellín, según informó la Alcaldía, se desplazaron en una caravana en la que se cargaban más de 600 herramientas y seis toneladas de equipos especializados para intervenir estructuras.

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De igual forma, tanto en Pereira como en Manizales, hace presencia una comisión de 13 ingenieros voluntarios que están ayudando a realizar evaluaciones estructurales.

Los que quedaron en Chocó

Si bien la situación es más crítica en Pereira, las autoridades señalaron que Chocó no se quedará solo y por esta razón allí permaneció el Grupo Usar 32, el tercero de este tipo con el que cuenta el departamento.

Edwin Montoya, miembro de la Cruz Roja y quien integra este último grupo, señaló que si bien en Chocó ya se superó la fase de búsqueda y rescate, ahora los esfuerzos se centran en ayudar al colapsado sistema de atención de salud y en darle refugio a las víctimas.

“Después de 60 horas de trabajo arduo, superamos la fase de búsqueda y rescate en Chocó, ayudando a las personas víctimas del terremoto que se presentó luego del sismo. Son 10.124 familias damnificadas aquí. Ahora, estamos dando apoyo en la atención en salud, albergues y la logística de la ayuda humanitaria que llega a esta región”, expresó.

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