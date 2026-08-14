Más socorristas antioqueños llegaron a Pereira a buscar desaparecidos por el terremoto

Los socorristas más capacitados de Antioquia continúan llegando a Pereira para sumarse a los esfuerzos de salvar vidas en esa ciudad. Además del Cuerpo de Bomberos de Medellín, dos grupos Usar liderados por el Dagran y un grupo especializado de los bomberos de Sabaneta ya están en Risaralda desplegando al máximo sus capacidades. La categorización Usar proviene de la sigla en inglés Urban Search and Rescue y alude a equipos capacitados para localizar, extraer y atender a personas atrapadas bajo escombros luego de terremotos o explosiones. Le puede interesar: Antioquia unida por los damnificados del terremoto: todos a donar, este viernes, en la Telemaratón El departamento de Antioquia cuenta con un total de tres grupos Usar, que han sido localizados estratégicamente en diferentes ciudades desde el pasado 10 de agosto, cuando ocurrió el terremoto que sacudió al país. Dado que Antioquia fue, comparativamente, uno de los departamentos menos afectados por el terremoto –el saldo de víctimas solo arrojó una persona fallecida– las autoridades pusieron a disposición del país sus capacidades.

Inicialmente, de los tres grupos Usar, dos fueron enviados a Chocó y otro a Pereira, pero a medida que han cambiado las circunstancias se ha redistribuido esa fuerza. Ahora son dos grupos los que están desplegados en Risaralda y uno el que permanece en el municipio de Quibdó. El primer grupo que lleva más tiempo en Pereira es el Usar 26, integrado por 35 socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, dos miembros de la Cruz Roja y tres perros especializados en búsqueda de personas. Este fue desplegado allí desde el pasado martes 11 de agosto, un día después del terremoto. Lea también: Nuevo balance del terremoto en Antioquia: crece a 102 la cifra de municipios afectados Durante la tarde de este jueves 13 de agosto, el Grupo Usar 27 –conformado por 25 miembros de la Defensa Civil y otro canino especializado– fue reubicado y partió de Quibdó hacia el Eje Cafetero. Orlando Jiménez, funcionario de la Defensa Civil Seccional Antioquia y coordinador del Grupo Usar 27, explicó cómo está el panorama. “En el mismo instante en el que sucedió el sismo nos asignaron de inmediato para el departamento de Chocó, en el municipio de Quibdó, en el que realizamos búsqueda y rescate de personas. Después de terminar exitosamente esas labores en Quibdó, nos dirigimos hacia la ciudad de Pereira, en la que nos encontramos listos”, agregó.