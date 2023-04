“No soy ni inversionista ni accionista de Ultra Air”, dice David Bojanini

“Muchos me han preguntado el porqué de mi silencio público, en medio de distorsiones y verdades a medias que circulan a partir de mi rol como exdirectivo y miembro de junta de empresas relevantes para el país”.

De esta manera arranca el comunicado emitido este domingo por el empresario, David Bojanini, en el que explica las circunstancias que rodearon el cierre de operaciones de la aerolínea Ultra Air y salirle al paso a versiones de prensa que anticipan la posibilidad de que en su contra y otros directivos de la compañía, la Fiscalía inicie una investigación.

“Debo referirme a la información publicada por algunos medios cuyo enfoque e intereses son conocidos sobre mi papel como miembro de junta en Ultra Air, para afirmar con toda claridad que no he sido inversionista, ni socio de esta empresa. Para más señas, tampoco he tenido honorarios como miembro de junta directiva. Acepté la invitación a participar en su junta, con el único deseo de contribuir a la creación de una nueva empresa enfocada en el modelo de bajo costo en la industria de las aerolíneas”, se lee en la nota firmada por Bojanini.

También insistió en que la junta y los directivos de Ultra Air siguen comprometidos con la búsqueda de diversas alternativas para encontrar vías de reparación o solución.