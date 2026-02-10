El alimento clave para sistemas sostenibles que la ONU conmemora cada 10 de febrero

Por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 2016, el 10 de febrero es el Día Internacional de las Verduras. Esta conmemoración busca sensibilizar a la población sobre la importancia de las legumbres en la construcción de mejores sistemas agroalimentarios.

Siga leyendo: Cuidado con los kilos de más: obesidad aumenta un 70% la probabilidad de morir por una infección

La FAO coordina la celebración con el respaldo de gobiernos, el sector privado, organizaciones aliadas, jóvenes y la sociedad civil, promoviendo la producción y el consumo de legumbres como componentes clave de las dietas saludables y de los sistemas alimentarios sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y no dejar a nadie atrás.

Las legumbres —frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas y soja—, son alimentos nutritivos, accesibles y versátiles que pueden incorporarse con facilidad a la alimentación diaria. Su consumo regular está asociado con beneficios para la salud metabólica, intestinal y cardiovascular. Además, aportan proteínas y favorecen prácticas alimentarias sostenibles.