Enel explica variaciones en la factura de marzo y responde a sanción de Superservicios

Ante las inquietudes de los usuarios por la evolución de la tarifa de energía reflejada en la factura de marzo, Enel Colombia explicó que los datos de inflación publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) no solo consideran el costo del kilovatio hora (kWh), sino también los niveles de consumo de los hogares. Esto significa que un incremento en la factura no necesariamente responde exclusivamente a un alza en la tarifa, sino que puede estar influenciado por un mayor consumo de energía en los hogares.

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La compañía recordó que las tarifas de energía en el país están reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Estas reflejan la evolución de los costos de los diferentes componentes del servicio eléctrico, los cuales dependen de variables como los factores económicos generales, los precios de los combustibles, y las condiciones del mercado eléctrico. En este contexto, cualquier variación tarifaria responde a ajustes regulados y a dinámicas del mercado.

Claves del ajuste tarifario entre enero y febrero

Enel Colombia detalló los factores específicos que explican la diferencia entre la tarifa de enero y la aplicada en febrero (facturada en marzo). En enero se otorgó a los usuarios un saldo a favor extraordinario de 40 pesos por kWh, aplicado por única vez, lo que llevó la tarifa a ubicarse como la más baja del mercado eléctrico colombiano.

En febrero este beneficio dejó de aplicarse y, adicionalmente, entró en vigor la actualización de los costos de los contratos de compra de energía. A pesar de estos cambios, la empresa aseguró que su tarifa sigue siendo competitiva: se mantiene por debajo del promedio del mercado nacional y es inferior en más de 9 pesos por kWh frente al mismo periodo del año anterior. La compañía informó que ya remitió respuestas detalladas a las entidades de control y de gobierno, reiterando su cumplimiento estricto de la regulación vigente. Asimismo, manifestó su disposición para entregar toda la información adicional que requieran las autoridades competentes. Enel también se pronunció sobre la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), aclarando que esta decisión corresponde a una investigación sobre la oferta de energía en bolsa presentada por la Central Hidroeléctrica Betania entre el 17 y el 22 de octubre de 2022.