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Someten al expresidente César Gaviria a una cirugía y permanece en recuperación en Bogotá

El expresidente César Gaviria permanece en la Fundación Santa Fe luego de una intervención realizada a inicios de esta semana, en medio de la recta final hacia la segunda vuelta presidencial.

  • César Gaviria fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y actualmente dirige el Partido Liberal. Foto: Colprensa
    César Gaviria fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y actualmente dirige el Partido Liberal. Foto: Colprensa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia y actual director del Partido Liberal, se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado lunes 8 de junio. Según confirmó la revista Semana, el exmandatario de 79 años permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, donde su evolución clínica ha sido positiva tras el procedimiento.

Aunque la familia, el Partido Liberal y el centro asistencial han mantenido hermetismo sobre los detalles técnicos de la cirugía, allegados al líder político entregaron un parte de tranquilidad. “No es de gravedad y se está recuperando”, señaló una fuente con reserva de identidad al medio citado, indicando que el estado de salud del ex primer mandatario es estable y su mejoría avanza según lo previsto.

Entérese: Expresidente Gaviria advierte a Petro: “Que no piense en renunciar a la presidencia para subirse a una tarima”

Antes de este episodio médico, Gaviria se había mostrado físicamente activo y plenamente involucrado en la agenda pública nacional. El pasado 31 de mayo ejerció su derecho al voto en la Plaza de Bolívar durante la primera vuelta presidencial y, días antes, se le vio acompañando en tarima a la candidata Paloma Valencia durante su cierre de campaña en el Movistar Arena.

Esta fortaleza física ha sido una constante en su vida pública, a pesar de antecedentes como el ocurrido en 2013, cuando debió someterse a la implantación de un marcapasos debido a un trastorno leve del ritmo cardíaco.

La hospitalización del expresidente ocurre en un momento de alta tensión política, a menos de una semana del regreso a las urnas el 21 de junio para definir el próximo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Bajo la dirección de Gaviria, el Partido Liberal oficializó recientemente su respaldo al abogado De la Espriella, argumentando la necesidad de defender la Constitución de 1991.

Siga leyendo: César Gaviria: “La paz total es una rendición total al narcotráfico”

Gaviria, quien fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994, es recordado por liderar una de las transformaciones institucionales más importantes del país, especialmente por su papel en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, proceso que dio origen a la actual Constitución y redefinió el sistema político del país.

César Gaviria ha sido una de las voces más críticas del gobierno de Gustavo Petro. En sus más recientes pronunciamientos, el expresidente cuestionó con dureza la estrategia de “paz total” y aseguró que esta terminó fortaleciendo estructuras criminales como el Clan del Golfo. Sus reparos también se han dirigido a decisiones del Gobierno relacionadas con los procesos de negociación y sometimiento de grupos armados.

Y tras los cuestionamientos de Petro a los resultados de la primera vuelta presidencial, Gaviria salió en defensa de las instituciones electorales y de la legitimidad del proceso democrático. En su respuesta, sostuvo que los colombianos habían hablado en las urnas y reprochó que el jefe de Estado pusiera en duda los resultados por razones políticas.

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