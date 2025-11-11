Enka reporta ingresos por $312.206 millones a septiembre y mantiene estabilidad pese a la presión internacional

Durante el tercer trimestre de 2025, Enka de Colombia logró sostener su desempeño financiero a pesar de las difíciles condiciones internacionales. La compañía contabilizó ingresos operacionales acumulados por $312.206 millones, frente a $363.929 millones en el mismo periodo del año anterior.
Si se excluye el impacto del cierre de la línea de Filamentos Textiles en 2024 —que representó $47.176 millones—, la reducción real es de apenas 1%, lo que evidencia la solidez de la empresa en medio de presiones globales.