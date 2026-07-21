Escoltas sindicalistas de la UNP instalan campamento para protestar porque temen quedarse sin trabajo

El sindicato de trabajadores de la Unidad Nacional de Protección (UNP), UT-UNP, inició una Asamblea Informativa Permanente en las instalaciones de la entidad en Bogotá para exigir garantías sobre la continuidad laboral de los escoltas contratados mediante empresas privadas y reclamar transparencia en el proceso de provisión de más de 6.000 cargos creados en la entidad.
Como parte de la protesta, en la madrugada de este martes 21 de julio, los trabajadores instalaron carpas en las instalaciones de la UNP y anunciaron que permanecerán allí hasta que se conforme una mesa de trabajo que permita discutir sus exigencias.
A través de un pronunciamiento, el sindicato afirmó que “desde UT-UNP actuamos con hechos, no con promesas. Nuestra organización continúa firme en la defensa de los derechos laborales, la igualdad”.
Uno de los dirigentes de la organización aseguró que más de 250 trabajadores participan en la movilización y explicó que la principal preocupación es la incertidumbre presupuestal que enfrentan los contratos de prestación del servicio de escoltas.